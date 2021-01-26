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Школа и детский сад во Фрунзенском районе останутся без отопления в среду

27.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв - Sputnik. Сразу два учреждения образования во Фрунзенском районе останутся в среду, 27 января, без отопления, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

© Sputnik / Вадим Жернов
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Это средняя школа №12 (ул. Скрипникова, 38) и детский сад №17 (ул. Одинцова, 117).

Причина – работы на инженерных коммуникациях филиала "Минские тепловые сети", из-за которых горячей воды и тепла в среду не будет в нескольких зданиях Фрунзенского района. 

Как уточнили в пресс-службе Мингорисполкома, родителей предупредили, что детей лучше оставить дома. Однако если такой возможности нет, то школьников примут в гимназии №31 (ул. Мазурова, 6), а дошколят – в детских садах 75 (ул. Лобанка, 44) и 149 (ул. Лобанка, 46).

Уроки, которые завтра провести не получится, распределят на оставшуюся неделю. 

Это не первый подобный случай: в минувшую пятницу аналогичная ситуация была в школе и детском саду на улице Ольшевского.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за работ на инженерных коммуникациях филиала "Минские тепловые сети" горячей воды и тепла не будет в нескольких зданиях Фрунзенского района. 
 
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