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Последствия «Ларса»: более 2200 обесточенных пунктов по стране

27.01.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 января по территории республики прошел снежный циклон «Ларс». Основной удар стихии пришелся на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую область. За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение в 1800 населенных пунктов, еще в 402 — продолжают работу. Об этом сообщает пресс-служба «Белэнерго».


Фото: пресс-служба «Белэнерго»

Обледеневшие и заснеженные провода не выдерживали тяжести снега, падающих веток и деревьев и обрывались, что стало причиной отключения линий электропередачи в распределительной сети.

К восстановительным и ремонтным работам суммарно были привлечены 1400 человек и 450 единиц техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.

Сегодня, по состоянию на 6.00 27 января ведутся работы по устранению нарушений в 402 населенных пунктах.

 
 
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За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение в 1800 населенных пунктов, еще в 402 - продолжают работу.
 
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