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Вот это забота: подполковник с судебным исполнителем сами отвезли мужчину в банк, чтобы он оплатил штраф по 23.34

27.01.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудник милиции и судебный исполнитель отвезли в банк жителя Столина Игоря Строка, чтобы он оплатил штраф по статье 23.34 КоАП, пишет «Медиа-Полесье».


7 октября 2020 года суд Столинского района признал Игоря виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и назначил 15 базовых величин штрафа.

После вступления постановления суда в законную силу в дверь молодого человека постучались судебный исполнитель и подполковник милиции.

— Они предложили добровольно уплатить назначенный судом штраф, — рассказал «Медиа-Полесью» Игорь Строк. — Чтобы дело не дошло до описания домашнего имущества, я согласился на добровольную оплату. А они вызвались доставить меня в банк на своей машине. В тот день банки в Столине почему-то работали не все. И нам пришлось ездить от одного в другой, искать работающий. В итоге, нашли. И я в их присутствии оплатил штраф.

 
 
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«В тот день банки в Столине почему-то работали не все. И нам пришлось ездить от одного в другой, искать работающий».
 
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