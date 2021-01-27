Вот это забота: подполковник с судебным исполнителем сами отвезли мужчину в банк, чтобы он оплатил штраф по 23.34

Источник материала: Tut.by

Сотрудник милиции и судебный исполнитель отвезли в банк жителя Столина Игоря Строка, чтобы он оплатил штраф по статье 23.34 КоАП, пишет «Медиа-Полесье» .





7 октября 2020 года суд Столинского района признал Игоря виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и назначил 15 базовых величин штрафа.

После вступления постановления суда в законную силу в дверь молодого человека постучались судебный исполнитель и подполковник милиции.

— Они предложили добровольно уплатить назначенный судом штраф, — рассказал «Медиа-Полесью» Игорь Строк. — Чтобы дело не дошло до описания домашнего имущества, я согласился на добровольную оплату. А они вызвались доставить меня в банк на своей машине. В тот день банки в Столине почему-то работали не все. И нам пришлось ездить от одного в другой, искать работающий. В итоге, нашли. И я в их присутствии оплатил штраф.