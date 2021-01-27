Правозащитники опубликовали доклад о пытках в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Российский «Комитет против пыток» и Всемирная организация против пыток 26 января обнародовали доклад, посвященный насилию со стороны белорусских силовиков в отношении протестующих. В 46-страничном документе под названием «Коридор дубинок»: путь белорусских властей. Доклад о полицейском насилии" описываются дела 13 человек, которые подверглись насилию с 9 по 13 августа 2020 года.



Один из заявителей Александр Бруханчик. Фото с сайта belarus.pytkam.net

Доклад был основан на расследовании, проведенном юристами Комитета против пыток.

На специальном сайте описана истории каждого из пострадавших — с фотографиями побоев, с выдержками из эпикризов, с аудио- и видеосвидетельствами. 10 человек не скрывают свои имена, в некоторых случаях имена изменены. Многие из них содержались в изоляторе временного содержания и центре изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске.



Эпикриз одной из заявителей, Анны Сороки. Фото: belarus.pytkam.net

— Большинство из пострадавших были вынуждены пройти через «коридоры», когда сотрудники правоохранительных органов выстраивались в две шеренги, чтобы наносить удары дубинками пробегающим между ними задержанным, — описывается на сайте правозащитников. — Так, у одного человека от ударов была разорвана барабанная перепонка, несколько других получили различные переломы. Некоторые пострадавшие сообщили о сексуальном насилии или угрозах сексуального характера и унижении. Другие посягательства со стороны правоохранителей включали в себя многочасовое пребывание задержанных в неестественных позах, а также содержание в переполненных камерах без воды и пищи. Большинство из этих тринадцати человек были прохожими, не принимавшими участия в акциях протеста против переизбрания президента Лукашенко.

Авторы также приводят факты сексуального насилия или угроз сексуального характера, длительного пребывания в камерах без воды и пищи.

— Сотрудники правоохранительных органов активно применяли силу в отношении уже задержанных лиц, которые не представляли никакой угрозы и не оказывали никакого сопротивления, — говорит юрист Комитета против пыток Дмитрий Казаков. — Очевидно, что целью было запугивание, унижение и наказание людей за участие в демонстрациях, которые носили преимущественно мирный характер. Собранные доказательства свидетельствуют о преднамеренности актов жестокого обращения.



Скриншот с сайта belarus.pytkam.net

К 9 сентября 2020 года, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. По состоянию на 31 декабря 2020 года в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела.

В докладе приводится подробная информация о том, как власти Беларуси всячески саботируют проведение эффективного расследования жалоб граждан под прикрытием формального соблюдения закона. Например: возбуждение уголовных дел в отношении граждан, пожаловавшихся на пытки, воспрепятствование адвокатам в представлении интересов пострадавших, лишение некоторых из них адвокатских лицензий и даже возбуждение против них уголовных дел, объединение сотен дел в одно и необоснованное приостановление расследования.

— В ходе расследования наши российские коллеги выявили множество различных уловок, используемых официальными органами Беларуси для фактического отказа расследовать факты вопиющего поведения сотрудников силовых структур, — заявил генеральный секретарь Всемирной организации против пыток Геральд Стаберок. — То, что мы наблюдаем, — это политически мотивированный отказ в правосудии. Учитывая отсутствие независимого расследования внутри страны, мы считаем, что настало время для создания международного органа, который бы занялся расследованием масштабных нарушений прав человека в Беларуси.



Рентгеновский снимок руки одного из заявителей, Николая Новосельского. Фото с сайта belarus.pytkam.net

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против итогов президентских выборов, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%. Массовые акции продолжались летом и осенью, сейчас протестная активность проявляется в локальных акциях.