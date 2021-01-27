В Гомеле снова ищут «Мистера» и «Мисс». Из-за коронавируса - онлайн

Источник материала: Tut.by

В Гомеле онлайн выбирают участников к конкурсу Мисс и Мистера Гомельской области, сообщили в Центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа».



Фото: Сергей Комков

Участники должны соответствовать следующим требованиям:

возраст от 18 до 25 лет;

рост от 170 сантиметров;

не состоящие в браке;

наличие детей допускается.

Для участия в онлайн-кастинге необходимо заполнить анкету-заявку, приложить к ней два фото (портрет и в полный рост) и выслать на электронную почту Центра моды: reception@crystalnymph.by не позднее 12 февраля 2021 года.

Затем представители оргкомитета совместно со специалистами Центра моды определят до 20 участников (парней и девушек), прошедших в финал конкурса. После их ждет подготовительный период и конкурс.

С условиями и правилами участия можно ознакомиться на сайте Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа». О том, как проходил в Гомеле первый такой конкурс, можете почитать здесь .