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В Гомеле снова ищут «Мистера» и «Мисс». Из-за коронавируса - онлайн
27.01.2021 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле онлайн выбирают участников к конкурсу Мисс и Мистера Гомельской области,
Участники должны соответствовать следующим требованиям:
Для участия в онлайн-кастинге необходимо заполнить анкету-заявку, приложить к ней два фото (портрет и в полный рост) и выслать на электронную почту Центра моды: reception@crystalnymph.by не позднее 12 февраля 2021 года.
Затем представители оргкомитета совместно со специалистами Центра моды определят до 20 участников (парней и девушек), прошедших в финал конкурса. После их ждет подготовительный период и конкурс.
С условиями и правилами участия можно ознакомиться на сайте Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа». О том, как проходил в Гомеле первый такой конкурс, можете почитать
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Представители оргкомитета совместно со специалистами Центра моды определят до 20 участников (парней и девушек), прошедших в финал конкурса.
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