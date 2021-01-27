«Виновата только в том, что не слежу за политикой». В Минске на 14 суток осудили 66-летнюю пенсионерку

Источник материала: Tut.by

В Минске осудили 66-летнюю Зою Короткину, которая находится в стадии ремиссии после онкологии. По информации волонтеров лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» , в понедельник, 25 января, женщине дали 14 суток.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Зою Владимировну задержали в субботу, 23 января. До процесса она находилась под стражей. Дело женщины вел судья Корсюк. В начале заседания он уточнил, есть ли у Зои Владимировны группа инвалидности. «Уже нет», — ответила она.

В материалах дела написано, что 23 января с 15.10 до 15.20 на проспекте Независимости Зоя Короткина принимала активное участие в несанкционированном пикетировании. В это время рядом с ней находилась еще одна женщина, которая держала в руках бело-красно-белый флаг. Зоя Владимировна же подняла вверх руку и показала жест «V».

— Я не согласна с тем, что я сознательно участвовала, и что я участвовала с кем-то вдвоем, и что я имела в руках, что вы там говорите, символику? — парировала женщина. — Я признаю себя виновной в том, что я не знала, что нарушаю какие-то законы. Незнание не освобождает от ответственности, поэтому я вынуждена принять наказание. Но я совершенно аполитичный человек и не вникала во все эти дела, которые меня не интересуют. А оказалось, что есть такие дела.

Давать показания Зоя Короткина отказалась, поэтому судья перешел к протоколу опроса. В нем написано, что в субботу днем женщина вышла в магазин. В это время по проспекту ехали и сигналили автомобили. Пенсионерка решила посмотреть, что происходит. К ней подошла незнакомка. В ответ автолюбителям, которые показывали «V», Зоя Владимировна тоже показала этот знак.

— Я такого не писала. Моя последовательность действий другая, — отметила Зоя Владимировна, дослушав судью, и пояснила: должна быть вторая бумага, где она дала свои пояснения.

— [В тот день я увидела, как] ехали нарядные машины с нашим красно-зеленым флагом, не одна машина. Потом гул машин других, целая колонна. Я подошла полюбопытствовать, — дополнила ситуацию пенсионерка. — Позже ко мне подошла женщина, никаких опознавательных знаков… ленточек у нее не было. Она стала говорить. […] Я вежливо взяла паузу, чтобы от нее отвязаться и пойти купить батон в универсаме. […] Подъехала машина, и я почувствовала, что меня вежливо взяли за локоть и сопроводили к машине.

— Вы поднимали руку с жестом из двух пальцев? — переспросил судья.

— Когда мы увидели, что водители так делают, да мы разговорились — «виктори», то-се. И из вежливости […], — продолжила женщина, а позже добавила. — Но это не акция. Я в такие игры не играю. Не потому что я против или за, а потому что я не способна в этом разобраться и не хочу быть марионеткой ни в чьих руках.

Свидетель по делу — милиционер Центрального РУВД Минска, выступал по skype. Настоящие его данные изменены, вымышленная фамилия — Александрович.

— В 15.10 нами были замечены граждане. Два человека нарушали общественный порядок, пикетировали […], — описывает он события субботы. — В Центральном РУВД было установлено, что гражданка Вера Владимировна находилась с другим участником пикета, который держал…

— Свидетель, — прервал Александрова судья. — У нас сейчас дело в отношении Короткиной Зои Владимировны. Про нее что-то можете рассказать?

— Короткина? — удивился свидетель, а позже сказал, что вспомнил и ее.

И рассказал практически то же, что говорил до этого. Уточнив, что Зоя Владимировна держала в руках флаг.

— Я надеюсь, что свидетель не выполняет какой-нибудь спецзаказ, а просто действительно меня с кем-то перепутал, потому что не было у нас символики, — ответила на эти слова Зоя Короткина. — Незнание не освобождает от ответственности. Наверное, вы в праве меня наказать. […] Но я попала по заблуждению. […] Я не чувствую себя виноватой в каком-то преступлении, виновата только в том, что не слежу за политикой. У меня даже нет телевизора.

Кроме того, Зоя Владимировна отметила, что у нее «очень уязвимое здоровье».

— Даже если бы хотела [участвовать в мероприятиях], то не смогла бы, потому что я очень истощаема, — сказала она. — У меня была онкология, очень тяжелое лечение не на одно десятилетия. Сейчас я в ремиссии и очень уязвима, даже сегодня меня тошнило и кружилась голова, потому что за окном меняется погода. […] Примите, пожалуйста, во внимание, что у нас с той женщиной не было никакой символики — обыкновенный бабский разговор. Мы две пожилые болтливые бабы.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, судья Корсюк постановил: пенсионерка виновна и назначил ей 14 суток ареста.

— Я осуждена на 14 суток? Я проведу в тюрьме 14 суток? — в растерянности переспросила женщина. В ответ на этого судья повторил решение и озвучил сроки возможного обжалования.

Сейчас Зоя Владимировна на Окрестина. Бывший супруг Анатолий рассказывает, что с ним связалась девушка, которая сидела с супругой, и сегодня освободилась. Она сообщила, что Зоя Владимировна попросила привезти лекарства.

— Она пьет кучу таблеток. Я отвозил ей лекарства в субботу и сегодня. Не знаю, передадут или нет, — говорит мужчина. — У нее последствия онкологии, все плохо, что тут говорить. В 1987 году ее оперировали, химией лечили, облучали вдоль и поперек. У нее иссушены все легкие. Маленький сквозняк, и она начинает кашлять и задыхаться.

Пятого февраля Зое Владимировне исполнится 67 лет. Свой день рождения она встретит за решеткой.