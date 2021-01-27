Блокада в Ленинграде: выжить любой ценой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Санкт-Петербург 27 января отметит годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"В свое время по телевидению велись споры: какие-то ученые вывели "ген блокадника", утверждая, что якобы жители Ленинграда закалились в блокаде и очень долго живут. Это чушь собачья! Очень много блокадников скончалось после войны. Моя мать, к примеру, умерла в 53 года, перенеся множество болезней", — рассказала Sputnik Юлия Павловна Фролова, председатель Первичной организации жителей блокадного Ленинграда города Витебска.

"Амания, амания! Титега, титега"

Когда началась блокада, Юленьке исполнился годик. А к октябрю 1942-го, когда семья смогла эвакуироваться, она совсем ослабела и была при смерти.

"Мы и уехали-то из Ленинграда потому, что родителям сказали: если меня не вывезти, то я со стопроцентной вероятностью умру. Мать рассказывала, что еще долгое время, когда я что-либо кусала, у меня из десен шла кровь", — вспоминает Юлия Павловна.

© Photo : из архива Юлии Фроловой Когда началась блокада, Юлии Павловне был всего год, а в 1942-м ее вывезли из Ленинграда

Эвакуировались они на пароходе, но из трех судов до конечного пункта смогло дойти лишь одно, остальные два разбомбили.

"В первую очередь вывозили больных и детей. Ленинградцы ходили на Ладогу, проверяли на прочность лед. И когда река "стала", заработала "дорога жизни". Некоторые горожане пытались выбраться пешком, но почти все погибли. В основном же людей вывозили по льду на машинах. Ослабленные матери держали детей на окоченелых руках, и когда машины подкидывало, случалось, что дети выпадали. Очень многие из них погибли по дороге", — вспоминает Юлия Павловна рассказ матери.

© Sputnik "Дорога жизни" в блокадный Ленинград

Воспоминания о блокаде сотканы из печальных историй. Но Юлия Павловна вспомнила одну, которая не вписывалась в их ряд, — почти рождественскую.

Ей очень хотелось есть. И она громко стучала погремушкой по спинке кровати, требуя, чтобы ее накормили. Но внезапно игрушка разбилась, и из нее посыпался… горох! Это было настоящее чудо! Мать помчалась в магазин и скупила все погремушки, которые там были. И кто знает, может, гороховый суп, сваренный в этот день, спас ребенку жизнь?..

После эвакуации маленькая блокадница постоянно болела, и у семьи начались переезды: Раменское, Подмосковье, Эстония… Но ни одно из этих мест не подошло больному ребенку по климату. Врачи сказали: либо Украина, либо Беларусь! И семья перебралась в Витебск.

От начинающегося туберкулеза мать лечила девочку козьим молоком со свиным жиром, и для этого специально завела коз.

"В седьмом классе я весила 32 килограмма, ноги как спички были. И это через столько лет после блокады!"

Уже в эвакуации двухлетняя девочка вскакивала ночью и кричала во сне: "Амания, амания! Титега, титега!", что означало: "Внимание, внимание! Тревога, тревога!"

Обратно в Ленинград

Рассказала Юлия Павловна и как ездила на встречу в Санкт-Петербург с блокадниками из США, Германии, Болгарии, Украины, Армении, Эстонии и Грузии.

© Sputnik / Виктор Толочко Этот документ давал право прохода по Ленинграду

Она обратила внимание, что в Питере молодые люди многое знают о блокаде, можно сказать, там культ блокадника — никому ничего рассказывать не нужно.

И, конечно же, бывшие блокадники возложили венки на Пискаревском мемориальном кладбище.

"Я оттуда специально для нашего музея привезла капсулу с землей. Ведь это — живая могила, там столько блокадников захоронено", — говорит Юлия Павловна.

"Пискаревка" — единственное место в Санкт-Петербурге, где в братских могилах хоронили жертв блокадного Ленинграда и где можно сегодня почтить их память. Хотя был еще 1-й кирпичный завод Ленгорпромстрома, туннельные печи которого в течение двух лет использовались в качестве крематориев. В них сожгли больше ста тысяч человек, без регистрации, — некогда было, да и особенно некому их регистрировать: нужно было спасать город от эпидемии.

© Sputnik / Виктор Толочко Наградной документ (сверху) и удостоверение бойца ополчения (снизу)

"Отец рассказывал, что, бывало, если двое шли, и один из них падал, второй не наклонялся, чтобы его поднять, поскольку мог упасть рядом, обессиленный. Трупов на улицах, хоть и старались их убирать, было много", — вспоминает блокадница.

Ни зло, ни добро — тяга к жизни

"По ОНТ как-то был спор об исследовании профессора истории Бостонского университета Алексис Пери, в котором она написала, что люди в блокадном Ленинграде теряли человеческое лицо: дети убивали родителей, родители убивали детей, ели друг друга. Громаднейший спор был на тему: правда это или нет? Конечно, там и такое было. Помню, родители рассказывали, что на рынках продавали котлеты и холодец, но ленинградцы не брали их, зная, из чьего мяса они сделаны. Всякое было. Но, на мой взгляд, люди, в основном, старались помочь друг другу. Я всегда привожу школьникам как положительные, так и отрицательные примеры, чтобы они сами решили, кто прав", — рассказывает Юлия Павловна.

© Sputnik / Вадим Жернов Памятник "Машине-солдату" в Ленинградской области

И она вспоминает историю, которую услышала от отца. Однажды он стоял на перекрестке. Дело было зимой, на дороге гололед. И вдруг на повороте перевернулся фургон с хлебом. Отец рассказывал, как обезумевшие от голода люди накинулись на хлеб. Как с остервенением вырывали его друг у друга, выхватывали прямо изо рта — одному мужчине даже разорвали щеку. Дрались. Хватали с земли, вместе с грязью и снегом, и ели…

А с другой стороны, она вспоминает историю одной из витебских блокадниц, которой в то время было четырнадцать лет. Каждый раз, отправляясь за хлебом, девочка очень надеялась, что дадут добавку.

"Я всегда спрашиваю у детей, для чего, по их мнению, нужна была добавка. Кто-то говорит, что она сама хотела съесть, кто-то считает, что она собиралась отдать хлеб братику. На самом же деле она хотела принести весь хлеб домой, чтобы семья увидела, что она, даже получив добавку, ни крошки оттуда не съела. Добавка должна была символизировать, что она все это донесла. Представляете, насколько сильное чувство ответственности было у четырнадцатилетней голодной девчонки!" — говорит Юлия Павловна.

А еще она уверена, что блокада научила нас тому, что "умереть — это не проблема. Проблема — как умереть: растеряв все достоинство или же оставаясь человеком до конца".

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