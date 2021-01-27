Источник материала: БT

Предварительно установлено, что 27 января около 2 часов ночи 29-летняя водитель автомобиля Hyundai, проезжая вблизи дома 92 по проспекту Дзержинского, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на мачту освещения. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

По данному факту УСК по городу Минску проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, просим обратиться в УСК по г. Минску по телефонам: (017) 389-55-55 и (033) 333-67-19.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске произошло смертельное ДТП Предварительно установлено, что 27 января около 2 часов ночи 29-летняя водитель автомобиля Hyundai, проезжая вблизи дома 92 по проспекту Дзержинского, не справилась с...

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