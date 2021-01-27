|
Наши депутаты. Вера Пикула
27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМасштабный народный диалог соберет тысячи представителей, которых делегируют на форум трудовые коллективы: от топ-менеджеров до простых рабочих. Очередной представитель Кобринского района - Вера Пикула - председатель Дивинского сельского совета. Давайте знакомиться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабный народный диалог соберет тысячи представителей, которых делегируют на форум трудовые коллективы: от топ-менеджеров до простых рабочих. Очередной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)