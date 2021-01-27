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Метели сохранятся сегодня. Синоптики передали оранжевый уровень опасности
27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду
В усиленном режиме всю ночь работали все коммунальные службы и снегоуборочная техника. В связи со сложной ситуацией на дорогах ГАИ рекомендует в это время не планировать дальние поездки и быть внимательными.
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