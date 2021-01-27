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Метели сохранятся сегодня. Синоптики передали оранжевый уровень опасности

27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь во власти снежного циклона  "Ларс". По состоянию на 6 утра ведутся работы по устранению технологических нарушений  в 402 населенных пунктах. Основной удар стихии пришелся на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую области. За прошедшие сутки  энергетики восстановили электроснабжение  1 800  населенных пунктов. Метели сохранятся сегодня. Синоптики передали  оранжевый уровень опасности.

Ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду

В усиленном режиме всю ночь работали все коммунальные службы и снегоуборочная техника. В связи со сложной ситуацией на дорогах  ГАИ рекомендует в это время  не планировать дальние поездки и быть внимательными.

 
 
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Беларусь во власти снежного циклона  "Ларс". По состоянию на 6 утра ведутся работы по устранению технологических нарушений  в 402 населенных пунктах. Основной удар...
 
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