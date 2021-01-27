Источник материала: БT

Ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду

В усиленном режиме всю ночь работали все коммунальные службы и снегоуборочная техника. В связи со сложной ситуацией на дорогах ГАИ рекомендует в это время не планировать дальние поездки и быть внимательными.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Метели сохранятся сегодня. Синоптики передали оранжевый уровень опасности Беларусь во власти снежного циклона "Ларс". По состоянию на 6 утра ведутся работы по устранению технологических нарушений в 402 населенных пунктах. Основной удар...

. По состоянию на 6 утра ведутся работы по устранению технологических нарушений в 402 населенных пунктах. Основной удар стихии пришелся на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую области. За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение 1 800 населенных пунктов. Метели сохранятся сегодня. Синоптики передали оранжевый уровень опасности.