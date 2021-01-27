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В педуниверситете дали старт 56-му "Звездному походу" с приставкой "интернациональный"

27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О подвигах героев Великой Отечественной  без сложных терминов и лекций, а на языке поколения Z и интерактивно  расскажут школьникам три сотни будущих педагогов. Студенты  главного педагогического вуза страны отправятся сегодня в "Звездный поход". Традиция - уже бренд БГПУ с 1966 года. Успешные студенты университета  объединились в восемь отрядов и сегодня же  разъедутся по районам Минской и Гродненской областей. В трехдневной программе  не только возложение цветов к братским могилам и минуты памяти. Участники везут  уроки и мастер-классы  для школьников региональных учреждений.  

Александр Кадлубай,  замминистра образования Беларуси: "Они являются продолжателями резолюции молодежного российско-белорусского форума,  который состоялся в 2020 году, где были записаны важность и сохранение исторической памяти Великой Отечественной о подвиге героев, чтобы эта трансляция шла между поколениями. Мы видим, что есть попытки переписать историю, исказить".

В 56-й раз  "Звездный поход" с приставкой  "интернациональный". Среди белорусских студентов  учащиеся БГПУ  из Китая, России и Туркменистана.



 
 
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О подвигах героев Великой Отечественной  без сложных терминов и лекций, а на языке поколения Z и интерактивно  расскажут школьникам три сотни будущих педагогов....
 
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