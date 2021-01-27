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В педуниверситете дали старт 56-му "Звездному походу" с приставкой "интернациональный"
27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО подвигах героев Великой Отечественной без сложных терминов и лекций, а на языке поколения Z и интерактивно расскажут школьникам три сотни будущих педагогов. Студенты главного педагогического вуза страны отправятся сегодня
Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси: "Они являются продолжателями резолюции молодежного российско-белорусского форума, который состоялся в 2020 году, где были записаны важность и сохранение исторической памяти Великой Отечественной о подвиге героев, чтобы эта трансляция шла между поколениями. Мы видим, что есть попытки переписать историю, исказить".
В 56-й раз "Звездный поход" с приставкой "интернациональный". Среди белорусских студентов учащиеся БГПУ из Китая, России и Туркменистана.
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О подвигах героев Великой Отечественной без сложных терминов и лекций, а на языке поколения Z и интерактивно расскажут школьникам три сотни будущих педагогов....
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