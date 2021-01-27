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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В педуниверситете дали старт 56-му "Звездному походу" с приставкой "интернациональный" О подвигах героев Великой Отечественной без сложных терминов и лекций, а на языке поколения Z и интерактивно расскажут школьникам три сотни будущих педагогов....

О подвигах героев Великой Отечественной без сложных терминов и лекций, а на языке поколения Z и интерактивно расскажут школьникам три сотни будущих педагогов. Студенты главного педагогического вуза страны отправятся сегодня. Традиция - уже бренд БГПУ с 1966 года. Успешные студенты университета объединились в восемь отрядов и сегодня же разъедутся по районам Минской и Гродненской областей. В трехдневной программе не только возложение цветов к братским могилам и минуты памяти. Участники везут уроки и мастер-классы для школьников региональных учреждений."Они являются продолжателями резолюции молодежного российско-белорусского форума, который состоялся в 2020 году, где были записаны важность и сохранение исторической памяти Великой Отечественной о подвиге героев, чтобы эта трансляция шла между поколениями. Мы видим, что есть попытки переписать историю, исказить".В 56-й раз "Звездный поход" с приставкой "интернациональный". Среди белорусских студентов учащиеся БГПУ из Китая, России и Туркменистана.