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Акцент и на сельском хозяйстве. В регионах активно обсуждают вопросы ко Всебелорусскому народному собранию

27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В регионах идет обсуждение вопросов, которые планируют вынести  на VI Всебелорусское народное собрание. На народном вече затронут все сферы жизни страны. Акцент в том числе  и на  сельском хозяйстве.

В Витебской области  продолжается строительство современных животноводческих комплексов

Инновационные технологии  позволят получать  качественную продукцию. К примеру, в Оршанском районе  скоро откроется  роботизированная ферма  на две тысячи буренок. Также в ближайшую пятилетку  внимание уделят и модернизации сельхозобъектов.

Владимир Лавцевич,  механизатор Докшицкого райагросервиса:  "Главное для меня как для сельского труженика - это развитие сельского хозяйства. Это составляет нашу экономику. Проведена программа по возрождению села, и хотелось бы в дальнейшем поддерживать это все. Как говорил наш президент, мы сделали это все, и в дальнейшем нужно это поддерживать самим". 

Нуждается АПК и в кадрах, поэтому подготовка и закрепление специалистов также в числе актуальных вопросов.


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Теги: Брест
 
 
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В регионах идет обсуждение вопросов, которые планируют вынести  на VI Всебелорусское народное собрание. На народном вече затронут все сферы жизни страны. Акцент в...
 
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