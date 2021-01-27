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Акцент и на сельском хозяйстве. В регионах активно обсуждают вопросы ко Всебелорусскому народному собранию
27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Витебской области продолжается строительство современных животноводческих комплексовИнновационные технологии позволят получать качественную продукцию. К примеру, в Оршанском районе скоро откроется роботизированная ферма на две тысячи буренок. Также в ближайшую пятилетку внимание уделят и модернизации сельхозобъектов.
Владимир Лавцевич, механизатор Докшицкого райагросервиса: "Главное для меня как для сельского труженика - это развитие сельского хозяйства. Это составляет нашу экономику. Проведена программа по возрождению села, и хотелось бы в дальнейшем поддерживать это все. Как говорил наш президент, мы сделали это все, и в дальнейшем нужно это поддерживать самим".
Нуждается АПК и в кадрах, поэтому подготовка и закрепление специалистов также в числе актуальных вопросов.
В Бресте обсудили программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет
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Акцент и на сельском хозяйстве. В регионах активно обсуждают вопросы ко Всебелорусскому народному собранию
В регионах идет обсуждение вопросов, которые планируют вынести на VI Всебелорусское народное собрание. На народном вече затронут все сферы жизни страны. Акцент в...
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