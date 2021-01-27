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Мир отмечает День памяти жертв холокоста

27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня мир  в 15 раз отмечает  День памяти жертв холокоста.  День был учрежден  в 2005 году  резолюцией Генассамблеи ООН, соавтором которой  в числе 104 государств  выступила и Беларусь. Дата выбрана не случайно. 27 января 1945 года  советскими войсками  под командованием маршала Конева  был освобожден первый и самый крупный нацистский концлагерь – Аушвиц-Биркенау, более известный  как Освенцим. В этом лагере  под Краковом  за годы Второй мировой  были уничтожены  несколько миллионов человек. Более миллиона из них - евреи. Именно поэтому  Аушвиц-Биркенау  стал одним из символов холокоста. Что касается Беларуси, то за время оккупации  было уничтожено от 600 до 800 тысяч евреев. Точное количество  не установлено  и сегодня. 

Анна Галинская,  замдиректора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Беларусь вся была трагическим местом. Буквально каждый ее квадратный метр был пронизан болью, кровью невинно убиенных. На территории Беларуси существовало 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Было создано более 70 гетто. Самое крупное из них - это Минское гетто. Количество гетто колеблется. Мы говорим о том, что более 70, но это самые крупные. Но в последнее время историки склоняются к тому, что количество гетто,  особенно в небольших еврейских местечках, достигало до ста".

В Беларуси за время оккупации  было уничтожено от 600 до 800 тысяч евреев 

Новые факты, которые историки вводят  в научный оборот,   появляются благодаря  так называемой  архивной революции, когда  рассекречивают документальную базу. Исследователям  становятся доступны  новые  архивные источники для работы. Акция, призванная помнить: бегущая световая строка  появилась на здании  Национальной библиотеки.

 
 
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Сегодня мир  в 15 раз отмечает  День памяти жертв холокоста.  День был учрежден  в 2005 году  резолюцией Генассамблеи ООН, соавтором которой  в числе 104 государств ...
 
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