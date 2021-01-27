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Мир отмечает День памяти жертв холокоста
27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня мир в 15 раз отмечает День памяти жертв холокоста. День был учрежден в 2005 году резолюцией
Анна Галинская, замдиректора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Беларусь вся была трагическим местом. Буквально каждый ее квадратный метр был пронизан болью, кровью невинно убиенных. На территории Беларуси существовало 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Было создано более 70 гетто. Самое крупное из них - это Минское гетто. Количество гетто колеблется. Мы говорим о том, что более 70, но это самые крупные. Но в последнее время историки склоняются к тому, что количество гетто, особенно в небольших еврейских местечках, достигало до ста".
В Беларуси за время оккупации было уничтожено от 600 до 800 тысяч евреевНовые факты, которые историки вводят в научный оборот, появляются благодаря так называемой архивной революции, когда рассекречивают документальную базу. Исследователям становятся доступны новые архивные источники для работы. Акция, призванная помнить: бегущая световая строка появилась на здании Национальной библиотеки.
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Сегодня мир в 15 раз отмечает День памяти жертв холокоста. День был учрежден в 2005 году резолюцией Генассамблеи ООН, соавтором которой в числе 104 государств ...
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