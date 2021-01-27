|
Названы самые подорожавшие услуги
27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В России назвали самые подорожавшие за год пандемии услуги. Об этом пишет РБК. Возглавляет рейтинг уборка. Ее стоимость за год увеличилась на 50 %. Одна из причин - опережающий рост спроса по сравнению с ростом предложения. Подорожали также услуги по ремонту и строительству, установка техники и ее техническое обслуживание. На нулевом уровне остались цены на услуги в сфере красоты и здоровья. Не подорожал также интернет, услуги по благоустройству территорий, обучение и курсы, организация праздников и мероприятий и бытовые услуги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России назвали самые подорожавшие за год пандемии услуги. Об этом пишет РБК. Возглавляет рейтинг уборка. Ее стоимость за год увеличилась на 50 %. Одна из причин -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)