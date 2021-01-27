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Названы самые подорожавшие услуги

27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В России назвали самые подорожавшие за год пандемии услуги. Об этом пишет РБК. Возглавляет рейтинг уборка. Ее стоимость за год увеличилась на 50 %. Одна из причин - опережающий рост спроса по сравнению с ростом предложения. Подорожали также услуги по ремонту и строительству, установка техники и ее техническое обслуживание. На нулевом уровне остались цены на услуги в сфере красоты и здоровья. Не подорожал также интернет, услуги по благоустройству территорий, обучение и курсы, организация праздников и мероприятий и бытовые услуги.

 
 
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В России назвали самые подорожавшие за год пандемии услуги. Об этом пишет РБК. Возглавляет рейтинг уборка. Ее стоимость за год увеличилась на 50 %. Одна из причин -...
 
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