Названы самые подорожавшие услуги

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В России назвали самые подорожавшие за год пандемии услуги. Об этом пишет РБК. Возглавляет рейтинг уборка. Ее стоимость за год увеличилась на 50 %. Одна из причин - опережающий рост спроса по сравнению с ростом предложения. Подорожали также услуги по ремонту и строительству, установка техники и ее техническое обслуживание. На нулевом уровне остались цены на услуги в сфере красоты и здоровья. Не подорожал также интернет, услуги по благоустройству территорий, обучение и курсы, организация праздников и мероприятий и бытовые услуги.