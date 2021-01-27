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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан
27.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ январе вопросы можно задать руководителям госорганов. Сегодня в 10 утра прием проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
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В январе вопросы можно задать руководителям госорганов. Сегодня в 10 утра прием проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
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