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Вы видели черный снег? А жители микрорайона в Полоцке ему уже не удивляются

27.01.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Вологина в Полоцке сажа из трубы котельной оседает во дворах жилых домов. Местные жители прислали порталу gorod214.by фотографии черного снега.


В микрорайоне Боровуха-3 есть котельная, которая работает на альтернативном топливе — щепе. Дым и сажа, которые идут из трубы, серьезно осложняют людям жизнь.

— Переход на альтернативное топливо — это замечательно, но люди, живущие в зеленой зоне, вынуждены теперь наглухо закрывать окна. На фотографиях — двор дома № 253, возле дома № 259 слой сажи немного меньше, но если ветер дует со стороны кочегарки — окна открыть невозможно. Если сушится белье на веревках, то оно тоже со следами сажи. Мы живем в лесу — а дышать нечем, и экология леса тоже страдает, — считает Наталья.


Другие жители микрорайона подтверждают, что вблизи котельной снег на самом деле черный:

— Я подальше живу, но проходя мимо, вижу, что вся дорога черная от сажи, и просто на снегу заметно, как она лежит хлопьями.

— Когда был снег, то он был грязным. Окна и подоконник со стороны улицы выглядят ужасно. Обувь от соли и так портится, а тут еще грязной становится. Сейчас как-то и гулять на улицу выходить не очень хочется: в воздухе летает сажа.

— В этом году снег у нас с сажей. Люди из домов ближе к кочегарке вообще под впечатлением!


 
 
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В микрорайоне Боровуха-3 есть котельная, которая работает на альтернативном топливе - щепе. Дым и сажа, которые идут из трубы, серьезно осложняют людям жизнь.
 
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