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В Витебске 81-летняя женщина вдруг оказалась на карнизе третьего этажа снаружи дома. Снимали уже спасатели
27.01.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел днем 26 января в жилом доме на улице Ленина, который находится по соседству со Смоленским рынком. Снаружи многоэтажки — на уровне третьего этажа — находилась 81-летняя женщина. Оттуда ее сняли спасатели,
Очевидцы позвонили в МЧС и сообщили, что на карнизе третьего этажа с внешней стороны дома на улице Ленина находится женщина. Сама она вернуться в квартиру не могла.
Работники МЧС по автолестнице поднялись к женщине и помогли ей спуститься вниз.
Пенсионерку осмотрели медики, она не пострадала.
Почему пожилая женщина оказалась на карнизе с внешней стороны дома, неизвестно.
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В Витебске 81-летняя женщина вдруг оказалась на карнизе третьего этажа снаружи дома. Снимали уже спасатели
Инцидент произошел днем 26 января в жилом доме на улице Ленина, который находится по соседству со Смоленским рынком.
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