В Витебске 81-летняя женщина вдруг оказалась на карнизе третьего этажа снаружи дома. Снимали уже спасатели

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел днем 26 января в жилом доме на улице Ленина, который находится по соседству со Смоленским рынком. Снаружи многоэтажки — на уровне третьего этажа — находилась 81-летняя женщина. Оттуда ее сняли спасатели, сообщает МЧС.





Очевидцы позвонили в МЧС и сообщили, что на карнизе третьего этажа с внешней стороны дома на улице Ленина находится женщина. Сама она вернуться в квартиру не могла.

Работники МЧС по автолестнице поднялись к женщине и помогли ей спуститься вниз.

Пенсионерку осмотрели медики, она не пострадала.

Почему пожилая женщина оказалась на карнизе с внешней стороны дома, неизвестно.



