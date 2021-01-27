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В Витебске 81-летняя женщина вдруг оказалась на карнизе третьего этажа снаружи дома. Снимали уже спасатели

27.01.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел днем 26 января в жилом доме на улице Ленина, который находится по соседству со Смоленским рынком. Снаружи многоэтажки — на уровне третьего этажа — находилась 81-летняя женщина. Оттуда ее сняли спасатели, сообщает МЧС.


Очевидцы позвонили в МЧС и сообщили, что на карнизе третьего этажа с внешней стороны дома на улице Ленина находится женщина. Сама она вернуться в квартиру не могла.

Работники МЧС по автолестнице поднялись к женщине и помогли ей спуститься вниз.

Пенсионерку осмотрели медики, она не пострадала.

Почему пожилая женщина оказалась на карнизе с внешней стороны дома, неизвестно.


 
 
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Инцидент произошел днем 26 января в жилом доме на улице Ленина, который находится по соседству со Смоленским рынком.
 
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