Два друга на улице продавали растительный спред под видом сливочного масла

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали двух мужчин, которые продавали растительный спред под видом сливочного масла. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

У милиции была информация, что два друга (им 26 и 27 лет) продают спред российского производства с этикетками сливочного масла одного из молочных комбинатов (спред — это растительный аналог). Их задержали с поличным, когда молодые люди продавали товар на улице Минска.

В автомобиле одного из задержанных нашли около восьми коробок со спредом, а на складе — еще 57. Общий вес изъятой продукции — порядка 332 килограммов, на общую сумму 2600 рублей.

Со слов одного из задержанных, приобретали растительный спред российского производства и продавали его под видом известного производителя сливочного масла, а рекламировали свой бизнес, расклеивая объявления на подъездах домов.

Материалы проверки по факту распространения ложной информации о товарах и услугах передали в Советский РОСК.