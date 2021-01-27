Вынесли приговор минчанину, которого обвиняли в нападении на сотрудника ОМОНа, - 5 лет колонии

Источник материала: Tut.by

27 января судья Марина Запасник вынесла приговор 32-летнему минчанину Виктору Борушко — его обвиняли в нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику ОМОНа. Прокурор запросил для него пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима. Такое же решение и принял судья.



Фото: фотограф Сергей Сацюк / Naviny.by

На оглашение приговора пришло около 40 человек. Суд признал Виктора Борушко виновным в нанесении тяжких телесных повреждений лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 УК) и назначил наказания в виде лишения свободы на срок в пять лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима — ровно такое же наказание просил прокурор.

Зал отреагировал на приговор суда эмоционально.

— Витя, держись, — сказал кто-то из тех, кто пришел поддержать Виктора Борушко.

— Вы нарушаете порядок, — предупредила представитель суда.

— А вы нарушаете закон, — парировал женский голос.

Приговор вступает в силу спустя 10 дней и может быть обжалован.

Дело о нападении на сотрудника ОМОН и нанесении ему тяжких телесных повреждений рассматривали в суде Ленинского района Минска. Процесс вела судья Мария Запасник, гособвинение представлял Александр Романович, защиту — Наталья Ефимчик.

Обвиняемый — 32-летний предприниматель Виктор Борушко, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 УК, до десяти лет лишения свободы).





С 18 октября 2020 года он находился под стражей. В тот день его задержали на Партизанском проспекте после воскресного марша. Следующие 12 дней он провел в реанимации Больницы скорой медицинской помощи в Минске. В суде Виктор Борушко заявил об избиениях и издевательствах, которые происходили с ним после задержания:

— Били, дубинку в ж… засовывали. После этого я провел двенадцать дней в реанимации БСМП. Ноги были такие опухшие, что не мог снять джинсы. Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить, — заявил мужчина.

Свою вину Виктор Борушко не признал. Он настаивал на том, что 18 октября шел с протестного марша; когда увидел силовиков, начал убегать. Вскоре его сбили с ног — и вместе с бойцом ОМОНа он упал на землю. В итоге последний получил перелом большой берцовой кости правой ноги, что относится к тяжким телесным повреждением.

Потерпевший сотрудник ОМОНа был засекречен. В суде он выступал под ненастоящим именем Ивана Волохова. Во время опроса в больнице он рассказывал, что получил травму во время столкновения. В суде заявил, что обвиняемый нанес ему удар ногой, что и повлекло перелом.

Три месяца потерпевший провел на больничном, два с половиной — в гипсе. Свой моральный вред он оценил в 6 тысяч рублей, половину из которых пообещал отдать на благотворительность. Еще 351 рубль потерпевший «Волохов» потратил на лечение.

Несмотря на то что Виктор Борушко свою вину не признал, его родственники перечислили 3 тысячи рублей на благотворительный счет детского дома, также они дали обязательство возместить моральный вред потерпевшему и расходы на лечение.

Опираясь на это, прокурор Александр Романович запросил половину от возможного максимального срока по данной статье — 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима.