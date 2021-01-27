Почти рекорд по сугробам и люди, сами расчищающие дворы. Как в Гродно справляются со снегопадом

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжает идти снег. За прошедшие сутки в областном центре выпала почти декадная норма осадков, сообщает «Перспектива». По прогнозам синоптиков, в среду во всей Беларуси также ожидаются неблагоприятные погодные условия — из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Циклон «Ларс» в первую очередь обрушился на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую области.

В Гродно высота снежного покрова на утро вторника составляла 21 см. Пока не рекорд, но таких значений синоптики не фиксировали давно. В Гродно и Новогрудке количество выпавших осадков за сутки превысило декадную норму. Причем снег продолжает падать и сейчас. Возможно, что будет побит предыдущий рекорд для третьей декады января. Он был зафиксирован в 1979 году, когда высота снежного покрова достигала 40 см.

На дороги города для уборки снега вышло более 500 единиц техники: в областном центре работает 5 организованных колонн снегоуборочной техники в сопровождении патрульных автомобилей. Остальная спецтехника работает индивидуально.

В тоже время и простые гродненцы вышли во дворы для уборки снега. Работа «кипела» в самых разных дворах. Например, в одном из дворов в микрорайоне Ольшанка жители дома на протяжении всего дня по очереди выходили на уборку снега — и к вечеру здесь уже можно было комфортно ходить и ездить, сообщает портал «АвтоГродно». Во дворе на улице Щорса местные жители договорились о встрече в домовом чате и дружно вышли уборку.

Такая же ситуация наблюдалась и в других микрорайонах города. Правда, в комментариях в социальных сетях мнения гродненцев разделились.

Одни считают, что выполнения работ по уборке дворов нужно требовать от дорожных служб и ЖКХ, раз уж со стороны граждан платежи в бюджет поступают исправно.



Фото: autogrodno.by

Другие уверены — циклон не типичная ситуация для Беларуси, и здесь нужна мобилизация общества.

Кстати, по прогнозам синоптиков снег в регионе будет падать и в следующие дни.

Так, в пятницу, 29 декабря, ночью на большей части области, а днем местами пройдет кратковременный снег. Ночью температура воздуха опустится до -10 °С. В субботу также также прогнозируется кратковременный снег.