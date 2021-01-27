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«Как я развлекаюсь? Играю с собой в карты». История Галины, которая живет в целой деревне одна
27.01.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Галина попала в Беларусь из России — там она познакомилась с мужем на танцах, а позже молодые переехали. Когда семья перебралась в деревню Десятины, там жили больше 100 человек. Постепенно местные умирали, переезжали — так Галина с мужем остались единственными жителями. Почти 10 лет назад из жизни ушел, как говорит наша героиня, «ее дед», с тех пор женщина одна в целой деревне. Как проводит свои дни человек, который днями может ни с кем не разговаривать? TUT.BY продолжает проект
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