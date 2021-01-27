Гомельские чиновники объявили новый конкурс, а журналисты решили узнать, что там с прошлым. Спойлер: ничего

Источник материала: Tut.by

Гомельские чиновники объявили конкурс творческих проектов к празднованию Дня города. Победителям для реализации замыслов обещают государственную финансовую поддержку. А вот местное издание «Флагшток» решило вспомнить , чем закончился предыдущий открытый конкурс идей. Спойлер: ничем.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Полугодом ранее Гомельский облисполком и дворцово-парковый ансамбль проводили открытый архитектурный конкурс на создание эскизного проекта благоустройства гомельской набережной. Давайте, мол, при помощи некапитальных сооружений, малых архитектурных форм и стрит-арта преобразим набережную в гомельском парке. По условиям конкурса на набережной должны были быть предусмотрены зона для творчества «Гомельский Арбат» и резиденция Деда Мороза. Победителям за лучший эскизный проект полагалась премия в 2 тыс. рублей, за второе и третье места — вознаграждение в 1,5 и 1 тыс. рублей соответственно.

Однако о результатах открытого конкурса так ничего и не было известно. Что же произошло?

Наталья (дизайнер) и Денис (архитектор) Масленченко решили принять участие в конкурсе на благо города. Супруги подготовили эскиз и пояснительную записку — и до завершения срока конкурса пришли во дворец. Но там никого не было. Оставили все на вахте. Когда смогли дозвониться, оказалось, что конкурс продлили на 10 дней.

— Об этом не было никакой информации, даже не позвонили, хотя мы подавали заявку на участие с контактами перед началом конкурса — это было обязательное условие, — говорит Наталья Масленченко.

— Далее — тишина. Никто не звонил, информации по конкурсу — ноль, — рассказывает Денис.

«Флагшток» все же попытался узнать, что с конкурсом, у заместителя гендиректора по благоустройству и содержанию территорий Гомельского дворцово-паркового ансамбля Светланы Прищеповой.

— Конкурс не состоялся, результатов нету. Заявок было много, но эти заявки не совпадали с тем, что мы хотели бы видеть. В этом году будем объявлять какой-то еще [конкурс]. Но пока на этот год у нас нет планов.