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В Минске много снега. Где можно взять лопаты, чтобы помочь коммунальникам с уборкой (адреса)

27.01.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Горожане могут помочь с уборкой снега во дворах, а также очистить парковочные места. Лопаты коммунальники готовы предоставить бесплатно, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на телеграм-канал «ЖКХ Минск Официально».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Вот по каким адресам выдают инвентарь.

Заводской район

Ул. Я. Райниса, 9; ул. Варвашени, 6, к. 4; ул. Нестерова, 51; ул. А. Бачило, 16; ул. Красина, 47; ул. Голодеда, 43; ул. Уборевича, 26; ул. Шишкина, 26.

Ленинский район

Ул. Плеханова, 42; пр. Рокоссовского, 109; ул. Луговая, 4а; ул. Рыбалко, 3а; ул. Энгельса, 32а; ул. Авроровская, 8; ул. Лучины, 14.

Московский район

Ул. Есенина, 17; ул. Есенина, 35, к. 3; ул. Е. Гедройца, 12; ул. Есенина, 67; ул. Есенина, 12; ул. Грушевская, 131, ул. Волоха, 53а; пр. Газеты «Звязда», 18; пр. Газеты «Звязда», 46; ул. Острожских, 12; пр. Газеты «Звязда», 61; 2-й пер. Р. Люксембург, 4, к. 2; ул. Короля, 20.

Октябрьский район

Ул. Воронянского, 11, к. 1; ул. Левкова, 8, к. 1; ул. Корженевского, 33, к. 3; ул. Кижеватова, 66.

Партизанский район

Ул. Румянцева, 13; ул. Ивановская, 38; ул. Стахановская, 27.

Первомайский район

Ул. Почтовая, 2; ул. Славинского, 45; ул. К. Чорного, 7; ул. Чернышевского, 4; ул. Новгородская, 7; ул. Филимонова, 7а; ул. Острошицкая, 7; ул. Шугаева, 19, к. 3.

Советский район

Ул. Я. Коласа, 53, к. 2; ул. Мележа, 4; пер. Я. Коласа, 11; пр. Машерова, 8; ул. Полиграфическая, 29; ул. Гамарника, 14; ул. Кульман, 13; ул. Сурганова, 17; ул. Л. Беды, 11, к. 1.

Фрунзенский район

Ул. Шаранговича, 39; ул. Горецкого, 43; ул. Лобанка, 105; ул. Бурдейного, 13; ул. Бурдейного, 23; ул. Одинцова, 47; ул. Пономаренко, 32; ул. Я. Мавра, 1; ул. П. Панченко, 8; ул. Лобанка, 58; ул. Лобанка, 86; ул. Берута, 20; ул. Гусовского, 63; пр. Пушкина, 13.

Ул. Матусевича, 59а; ул. Матусевича, 68; ул. Лещинского, 19; ул. Ольшевского, 57; ул. Лынькова, 59; ул. Жудро, 67; ул. Притыцкого, 18, к. 4; ул. Д. Сердича, 10; ул. Бирюзова, 11а; ул. Неманская, 22; ул. Лидская, 22.

Центральный район

Ул. Раковская, 35; ул. Заславская, 23, к. 2; ул. Тарханова, 5; ул. Орловская, 24; пр. Победителей, 83; пр. Победителей, 123; ул. Нововиленская, 6.

 
Теги: Минск
 
 
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Горожане могут помочь в уборке снега во дворах, а также очистить парковочные места. Лопаты коммунальники готовы предоставить бесплатно, сообщает агентство...
 
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