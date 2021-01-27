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«Нет, алкоголем не пахнет вообще». BYPOL опубликовал свое расследование по факту смерти Романа Бондаренко

27.01.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициатива BYPOL опубликовала расследование по факту гибели Романа Бондаренко. В нем, кроме звучавших ранее фамилий Баскова, Эйсмонт и Шакуты, называются имена присутствовавших в тот вечер на «Площади перемен» силовиков, а также дежурного Центрального РУВД, куда доставили Бондаренко после задержания. Судя по представленным в расследовании сведениям, состояние Романа резко ухудшилось в период с момента задержания до поступления в РУВД.


В расследовании BYPOL называются личные данные участников событий, опубликованы переговоры милиции со скорой, подробности о состоянии Романа Бондаренко — в РУВД и больнице, разговоры медиков и родных парня, приводятся медицинские документы и свидетельство о смерти.

BYPOL подробно описывает состояние Романа при поступлении в РУВД, в больницу и причину его смерти. Из опубликованных материалов следует, что причиной смерти Романа Бондаренко стало «травматическое субдуральное кровоизлияние».

В милицию, судя по опубликованным переговорам милиции и скорой, он был доставлен уже в тяжелом состоянии.

Звонки в скорую

РУВД: — РУВД беспокоит, мужчинку осмотреть, в алкогольном сильном.
СМП: — Орловская 58−1?
РУВД: — Да.
СМП: — Телефон с которого вы сейчас звоните?
РУВД: — Городской.
СМП: — Знаете его данные?
РУВД: — Нет, устанавливаем, на вид около тридцати.
СМП: — А он разговаривает? Не говорил, болеет ли ковидом?
РУВД: — Нет, не разговаривает.
СМП: — Орловская, 58−1, ожидайте.
РУВД: — Ага, спасибо. До свидания.

Такой звонок поступил в скорую в 23.04 12 ноября из Центрального РУВД. За несколько минут до этого в отделение доставили Романа Бондаренко, по данным BYPOL, уже в тяжелом состоянии.

В расследовании указывается — доставившие Романа Бондаренко бойцы ОМОНа сообщили наряду оперативно-дежурной службы РУВД, что «мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Первый звонок в скорую — стандартная процедура для случаев поступления в ОВД лиц в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет BYPOL.

Далее последовали еще звонки (записи их представлены в расследовании) — в них уже звучат фразы «экстренно», «без сознания уже», «нет, алкоголем не пахнет вообще».

Что говорили врачи

Напомним, в больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Ему экстренно сделали операцию, которая длилась несколько часов, но результата она не принесла. Вот что об этой операции, по словам его родителей, рассказывал находящийся сейчас за решеткой, врач-анестезиолог Артем Сорокин.

— Артем тогда приехал с дежурства и зашел к нам. Встал у порога, смотрю — у него в глазах слезы. И рассказывает: «Мама, сегодня был такой ужасный случай! К нам поступил избитый парень. У него проломлен череп, в рану выступил отечный мозг. Сам тоже весь избитый. И мы всю ночь работали над тем, чтобы заправить этот мозг хотя бы под кожу. Но шансов выжить у него нет».

Такая же информация звучит на аудиозаписи, опубликованной BYPOL.

(Дополняется)

 
 
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Судя по представленным в расследовании сведениям, состояние Романа резко ухудшилось в период с момента задержания до поступления в РУВД.
 
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