«Нет, алкоголем не пахнет вообще». BYPOL опубликовал свое расследование по факту смерти Романа Бондаренко

Источник материала: Tut.by

Инициатива BYPOL опубликовала расследование по факту гибели Романа Бондаренко. В нем, кроме звучавших ранее фамилий Баскова, Эйсмонт и Шакуты, называются имена присутствовавших в тот вечер на «Площади перемен» силовиков, а также дежурного Центрального РУВД, куда доставили Бондаренко после задержания. Судя по представленным в расследовании сведениям, состояние Романа резко ухудшилось в период с момента задержания до поступления в РУВД.





В расследовании BYPOL называются личные данные участников событий, опубликованы переговоры милиции со скорой, подробности о состоянии Романа Бондаренко — в РУВД и больнице, разговоры медиков и родных парня, приводятся медицинские документы и свидетельство о смерти.

BYPOL подробно описывает состояние Романа при поступлении в РУВД, в больницу и причину его смерти. Из опубликованных материалов следует, что причиной смерти Романа Бондаренко стало «травматическое субдуральное кровоизлияние».

В милицию, судя по опубликованным переговорам милиции и скорой, он был доставлен уже в тяжелом состоянии.

Звонки в скорую

РУВД: — РУВД беспокоит, мужчинку осмотреть, в алкогольном сильном.

СМП: — Орловская 58−1?

РУВД: — Да.

СМП: — Телефон с которого вы сейчас звоните?

РУВД: — Городской.

СМП: — Знаете его данные?

РУВД: — Нет, устанавливаем, на вид около тридцати.

СМП: — А он разговаривает? Не говорил, болеет ли ковидом?

РУВД: — Нет, не разговаривает.

СМП: — Орловская, 58−1, ожидайте.

РУВД: — Ага, спасибо. До свидания.

Такой звонок поступил в скорую в 23.04 12 ноября из Центрального РУВД. За несколько минут до этого в отделение доставили Романа Бондаренко, по данным BYPOL, уже в тяжелом состоянии.

В расследовании указывается — доставившие Романа Бондаренко бойцы ОМОНа сообщили наряду оперативно-дежурной службы РУВД, что «мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Первый звонок в скорую — стандартная процедура для случаев поступления в ОВД лиц в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет BYPOL.

Далее последовали еще звонки (записи их представлены в расследовании) — в них уже звучат фразы «экстренно», «без сознания уже», «нет, алкоголем не пахнет вообще».

Что говорили врачи

Напомним, в больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Ему экстренно сделали операцию, которая длилась несколько часов, но результата она не принесла. Вот что об этой операции, по словам его родителей , рассказывал находящийся сейчас за решеткой, врач-анестезиолог Артем Сорокин.

— Артем тогда приехал с дежурства и зашел к нам. Встал у порога, смотрю — у него в глазах слезы. И рассказывает: «Мама, сегодня был такой ужасный случай! К нам поступил избитый парень. У него проломлен череп, в рану выступил отечный мозг. Сам тоже весь избитый. И мы всю ночь работали над тем, чтобы заправить этот мозг хотя бы под кожу. Но шансов выжить у него нет».

Такая же информация звучит на аудиозаписи, опубликованной BYPOL.

(Дополняется)