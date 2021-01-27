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«Нет, алкоголем не пахнет вообще». BYPOL опубликовал свое расследование по факту смерти Романа Бондаренко
27.01.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инициатива BYPOL
В расследовании BYPOL называются личные данные участников событий, опубликованы переговоры милиции со скорой, подробности о состоянии Романа Бондаренко — в РУВД и больнице, разговоры медиков и родных парня, приводятся медицинские документы и свидетельство о смерти.
BYPOL подробно описывает состояние Романа при поступлении в РУВД, в больницу и причину его смерти. Из опубликованных материалов следует, что причиной смерти Романа Бондаренко стало «травматическое субдуральное кровоизлияние».
В милицию, судя по опубликованным переговорам милиции и скорой, он был доставлен уже в тяжелом состоянии.
Звонки в скорую
РУВД: — РУВД беспокоит, мужчинку осмотреть, в алкогольном сильном.
Такой звонок поступил в скорую в 23.04 12 ноября из Центрального РУВД. За несколько минут до этого в отделение доставили Романа Бондаренко, по данным BYPOL, уже в тяжелом состоянии.
В расследовании указывается — доставившие Романа Бондаренко бойцы ОМОНа сообщили наряду оперативно-дежурной службы РУВД, что «мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения».
Первый звонок в скорую — стандартная процедура для случаев поступления в ОВД лиц в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет BYPOL.
Далее последовали еще звонки (записи их представлены в расследовании) — в них уже звучат фразы «экстренно», «без сознания уже», «нет, алкоголем не пахнет вообще».
Что говорили врачи
Напомним, в больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Ему экстренно сделали
— Артем тогда приехал с дежурства и зашел к нам. Встал у порога, смотрю — у него в глазах слезы. И рассказывает: «Мама, сегодня был такой ужасный случай! К нам поступил избитый парень. У него проломлен череп, в рану выступил отечный мозг. Сам тоже весь избитый. И мы всю ночь работали над тем, чтобы заправить этот мозг хотя бы под кожу. Но шансов выжить у него нет».
Такая же информация звучит на аудиозаписи, опубликованной BYPOL.
(Дополняется)
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«Нет, алкоголем не пахнет вообще». BYPOL опубликовал свое расследование по факту смерти Романа Бондаренко
Судя по представленным в расследовании сведениям, состояние Романа резко ухудшилось в период с момента задержания до поступления в РУВД.
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