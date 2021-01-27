В Волковыске отправили в колонию мужчин, которые катались с крыши милицейской машины

Источник материала: Tut.by

В Волковыске вынесли приговор двум мужчинам, которые в октябре прошлого года катались с крыши милицейской машины. Они признаны виновными по статье «Злостное хулиганство». Один из обвиняемых приговорен к 1,5 годам строгого режима, второй — к 1 году и 3 месяцам колонии общего режима, сообщает Верховный суд.

Напомним, все произошло 23 октября около 16 часов, когда наряд Волковысского отдела охраны проверял объект в садовом товариществе.

Пока милиционеры отсутствовали, к их служебной Geely подошла пьяная компания. Двое мужчин решили использовать автомобиль в качестве аттракциона: взбирались на крышу и съезжали с нее, как с горки. При этом один из мужчин, заметив в салоне регистратор, демонстративно показал на камеру неприличный жест.

Сотрудники милиции нашли повреждения кузова: ремонт автомобиля оценили в две тысячи белорусских рублей.

Оказалось, с крыши машины катались 34-летний и 25-летний жители Волковыска. Было возбуждено уголовное дело.

21 января в суде Волковысского района им вынесли приговор. Мужчины признаны виновными в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества, совершенные группой лиц (злостное хулиганство).

Одному назначено наказание — 1,5 года колонии строгого режима, второму — 1 год 3 месяца колонии общего режима.

Также они должны выплатить Департаменту охраны МВД более 2 тыс. рублей.