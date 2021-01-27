Представитель власти - это кто? Разобрались с юристом, кого нельзя будет оскорблять по новому УК

Источник материала: Tut.by

В апреле вступят в силу некоторые поправки в Уголовный кодекс, среди них — исключение статьи 189 (Оскорбление) из документа. Однако ответственность за оскорбление представителя власти, судьи или президента в связи с исполнением ими служебных обязанностей останется. И если с «судьей» и «президентом» все понятно, то с тем, кто попадает под «представителя власти», — не совсем. TUT.BY попросил адвоката адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры» Антона Гашинского объяснить, что включает в себя это определение.



Фото: Генпрокуратура Беларуси

Кто такой представитель власти?

Понятие представителя власти раскрывает статья 4 Уголовного кодекса.

Это депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, а также государственные служащие, имеющие право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных им по службе.

То есть сотрудники силовых структур все-таки не представители власти?

Нет, они тоже попадают под это определение.

«Государственные служащие, имеющие право отдавать распоряжение и (или) приказы лицам, не подчиненным им по службе» — это и есть все сотрудники силовых структур, обладающие в пределах своей компетенции отдавать приказы гражданским лицам.

К примеру, в настоящее время рассматриваются уголовные дела в отношении лиц по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки). Одним из его признаков является вооруженное сопротивление представителям власти. В этих случаях имеются в виду сотрудники правоохранительных органов, которые участвовали в разгоне и задержании участников несанкционированных массовых мероприятий.

Выдержка из статьи 293 (Массовые беспорядки) УК РБ: 1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Состав преступления, предусмотренный статьей 369 Уголовного кодекса (Оскорбление представителя власти), будет иметь место при оскорблении сотрудника силовых структур (к примеру, в сети Интернет), если это связано с его служебной деятельностью (к примеру, участие в задержаниях протестующих или организация такого рода силовых мероприятий).

Выдержка из статьи 369 (Оскорбление представителя власти): Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Есть еще такое понятие, как должностное лицо. Это то же самое, что представитель власти?

Понятие должностного лица шире, чем представителя власти, поэтому нельзя сказать, что это одно и то же.

В той же статье 4 Уголовного кодекса перечислено, кто понимается под должностными лицами:

1) представители власти (кто это, мы уже объяснили выше);

2) представители общественности, то есть лица, не находящиеся на государственной службе, но наделенные в установленном порядке полномочиями представителя власти при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по отправлению правосудия;

3) лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо от форм собственности), в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий;

4) должностные лица иностранных государств, то есть лица, наделенные в иностранных государствах в соответствии с законодательством этих государств полномочиями <…>, включая третейских судей и присяжных заседателей, а равно должностные лица международных организаций, члены международных парламентских собраний, судьи и должностные лица международных судов.

И эти люди окажутся никак не защищены законом?

Не совсем.

Это не значит, что перечисленных выше людей оскорблять можно. Например, если вы оскорбите должностное лицо другого государства, то может быть основание для возбуждения дела по ст. 130 Уголовного кодекса (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Предусмотренные ей наказания еще суровее, чем за оскорбление представителя власти.

Кроме того, в судебной практике, как правило, «лица, наделенные в установленном порядке полномочиями представителя власти», попадают под представителей власти.

Напомним также, что статья «Оскорбление» (9.3) остается в Кодексе об административных правонарушениях. За «умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме», предусмотрено наказание в виде штрафа до двадцати базовых величин.