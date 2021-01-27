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Милиция проверяет сообщения о минировании БГУ и МГЛУ
27.01.2021 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поступили сообщения о минировании двух университетов в столице: МГЛУ и БГУ (главный корпус). Об этом
Днем 27 января в Минский государственный лингвистический университет (улица Захарова, 21) и Белорусский государственный университет (проспект Независимости, 4) поступили анонимные электронные сообщения о минировании.
На местах работает милиция и саперно-пиротехнические группы.
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Поступили сообщения о минировании двух университетов в столице: МГЛУ и БГУ (главный корпус). Об этом сообщает милиция Минска в официальном телеграм-канале.
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