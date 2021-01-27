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Милиция проверяет сообщения о минировании БГУ и МГЛУ

27.01.2021 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поступили сообщения о минировании двух университетов в столице: МГЛУ и БГУ (главный корпус). Об этом сообщает милиция Минска в официальном телеграм-канале.

Днем 27 января в Минский государственный лингвистический университет (улица Захарова, 21) и Белорусский государственный университет (проспект Независимости, 4) поступили анонимные электронные сообщения о минировании.

На местах работает милиция и саперно-пиротехнические группы.

 
Теги: Минск
 
 
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Поступили сообщения о минировании двух университетов в столице: МГЛУ и БГУ (главный корпус). Об этом сообщает милиция Минска в официальном телеграм-канале.
 
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