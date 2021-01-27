Могилевчанина оштрафовали за БЧБ-флаг на балконе - суд считает это пикетом

Источник материала: Tut.by

В Могилеве за бело-красно-белый флаг на балконе оштрафовали Алексея Борисова. Суд посчитал его виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях, то есть приравнял БЧБ-флаг на балконе к одиночному пикету. Судья Наталья Понасенко решила, что Борисов нарушил ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ и должен за это заплатить 1015 рублей — 35 базовых величин.



Алексей Борисов во время суда. На заднем плане — начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Могилева Тимур Пахоменко, который изъял у Борисова флаг с балкона, кружку с «Погоней» и еще один флаг — из квартиры. Фото: Белсат

У могилевчанина Алексея Борисова милиция изъяла компьютерную технику, телефон, два бело-красно-белых флага, листовки с предвыборной кампании Светланы Тихановской, открытки и плакаты с ней 6 декабря. Объяснили это «профилактическими мерами по недопущению нарушения статьи 23.34».

— Один милиционер сказал, что на меня соседи жалуются — из-за того, что на балконе висит БЧБ-флаг, — рассказывал в декабре TUT.BY Борисов.

Из квартиры Борисова изъяли технику и все, что было с БЧБ-символикой, — даже кружку с «Погоней», которую подарили Алексею на день рождения. Борисову сказали, что технику будут исследовать на предмет правонарушения. Протокол изъятия составили при понятых, но никаких документов милиционеры Борисову не выдали. На изъятии был начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Могилева Тимур Пахоменко.

Пахоменко был и на суде, на котором Борисова признали виновным в незаконном пикетировании на собственном балконе и оштрафовали на 35 базовых величин, или 1015 рублей.

Борисов вину в пикетировании не признал, но не отрицал, что флаг был на балконе в его квартире.

Мы уже рассказывали о том, что в Беларуси не только штрафуют за бело-красно-белые флаги в окнах и на балконах, считая это пикетированием, но даже отправляют на «сутки» .