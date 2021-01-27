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50 граммов гашиша обнаружили правоохранители у безбилетного пассажира в Минске
27.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В милицию обратились ревизоры, рассказав о безбилетной девушке, которая неадекватно вела себя в троллейбусе. Из-за агрессивного поведения патрульно-поставая служба ее задержала. В рюкзаке у 28-летней минчанки во время осмотра нашли свертки с наркотиком. Выяснилось, что на протяжении нескольких месяцев дилер делала закладки. Заработанные деньги тратила на проживание в гостинице, посещение клубов и шопинг.
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В милицию обратились ревизоры, рассказав о безбилетной девушке, которая неадекватно вела себя в троллейбусе. Из-за агрессивного поведения патрульно-поставая...
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