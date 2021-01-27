BYPOL установил всех людей, причастных к убийству Романа Бондаренко

Инициатива BYPOL опубликовала предварительное расследование, уточнив полный список причастных к убийству Романа Бондаренко лиц. Также опубликованы записи разговоров милиционеров с медиками, подтверждающие, что Бондаренко был трезв.

Согласно слитой в сеть информации, состояние Романа Бондаренко, когда его привези в РУВД Центрального района Минска, уже было критическим и дальше только ухудшалось. Сотрудники ОМОН, которые его привезли, заявили дежурному, что Бондаренко пьян, однако впоследствии, во время переговоров дежурного и диспетчера скорой помощи, милиционер говорил о том, что алкоголем от Бондаренко не пахнет.

Кроме того, BYPOL установил, на каком микроавтобусе увезли Бондаренко и какие сотрудники СОБРа в нем были. Сообщается, что среди сотрудников ОМОН и СОБР, участвующих в убийстве, был старший прапорщик и по совместительству действующий спортсмен смешанных единоборств по кличке «Тяж» – Евгений Тимановский.

«На сегодняшний день достоверно установлен круг лиц, действия (бездействие) которых в указанной уголовно-правовой ситуации требуют дачи юридической оценки посредством возбуждения и производства предварительного расследования по уголовному делу», - говорится в сообщении BYPOL.

Также было установлено время, на протяжении которого, вероятнее всего, избивали Романа Бондаренко. Его задержали в 22.19, а в РУВД Центрального района, находящегося в 750 метрах от места событий, привезли лишь в 22.58. Уже к этому времени состояние Бондаренко было крайне тяжелым: по данным BYPOL, омоновцы бросили Романа под окно оперативного дежурного, сообщив, что он сильно пьян, и сразу же уехали. После этого дежурный позвонил в скорую, что является обычной процедурой при задержании пьяных. Однако уже через пару минут после первого звонка, в скорую звонили еще два раза, настойчиво запрашивая бригаду и сообщив медикам, что признаков алкогольного опьянения у Романа нет, а вот состояние у него плохое: он дергается, кряхтит и теряет сознание.

Согласно медицинским документам БСМП (осмотр врачом в приемном отделении ИБ №29110), осмотр Бондаренко в приемном отделении больницы был начат 12.11.2020 в 00.05 и завершен в 00.10. Фактически Роман Бондаренко был доставлен в больницу уже в коме.

Ранее приводились слова врача-анестезиолога Артема Сорокина, против которого было возбуждено уголовное дело за то, что он показал данные исследований Романа Бондаренко, доказывающие , что в крови пострадавшего не было алкоголя, журналистам. После дежурства он рассказал родителям, что к медикам поступил избитый парень с проломленным черепом, и выступившим в рану отечный мозгом. Врач сразу сказал, что шансов выжить у Бондаренко нет.

Стоит отметить, что BYPOL также приводит видео, на котором отчетливо видно, как несущие Романа Бондаренко к микроавтобусу люди, с размаха ударяют его головой об асфальт. BYPOL полагает, что сделал это боец СМА Тимановский.

Кроме этого, BYPOL проверила присутствие на «Площади Перемен» подозреваемых в причастности к убийству Бондаренко лиц по биллингу: известные спортивные функционеры, пресс-секретарь Лукашенко, сестра мужа пресс-секретаря, бывший хоккеист и его жена, а также сотрудники ОМОН и СОБР.