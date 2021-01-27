|
«Путь белорусских властей»: опубликован доклад о пытках в Беларуси
27.01.2021 13:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Российский «Комитет против пыток» и Всемирная организация против пыток опубликовали 46-страничный доклад о том, что творилось в Беларуси после выборов президента.
Правозащитники разбили имеющиеся у них более двухсот дел о применении насилия на три условные группы:
Собранные данные подтверждают и вновь обращают внимание на чудовищное обращение с людьми со стороны силовиков, как при задержании, так и во время транспортировки и содержания в ЦИП и РУВД. Все пострадавшие были сильно избиты, их унижали, угрожали изнасилованием, срезали волосы, заставляли находится в неудобных позах без движения часами, не давали еды и воды, отказывали в помощи адвокатов и медицинской помощи даже сильно травмированным.
Правозащитники отмечают, что даже в случаях, когда акции протеста можно было назвать не носящим мирный характер, силовики применяли необоснованную жестокость, а применение спецсредств в том объеме, в котором его использовали, вызывает вопросы и требует расследования.
По факту массового насилия и пыток в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела. И, вероятнее, всего, возбуждено не будет благодаря изменениям,
27 января Amnesty International
В ноябре Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский «Комитет против пыток» и Всемирная организация против пыток опубликовали 46-страничный доклад о том, что творилось в Беларуси после выборов президента.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)