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«Путь белорусских властей»: опубликован доклад о пытках в Беларуси

27.01.2021 13:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российский «Комитет против пыток» и Всемирная организация против пыток опубликовали 46-страничный доклад о том, что творилось в Беларуси после выборов президента.

Документ под названием «Коридор дубинок»: путь белорусских властей. Доклад о полицейском насилии» был опубликован 26 января. В нем описываются дела 13 человек, которые подверглись насилию с 9 по 13 августа 2020 года.

Правозащитники разбили имеющиеся у них более двухсот дел о применении насилия на три условные группы:

  • насилие при задержании или сразу после задержания, при перевозке в спецтранспорте в территориальные органы внутренних дел или места принудительного со- держания, а также пострадавших в результате применения спецсредств и оружия, используемых при разгоне участников массовых акций (светошумовые гранаты, боевое оружие и т.д.). 
  • пострадавшие в результате применения насилия, а также жестокого, унижающего достоинство обращения в территориальных органах внутренних дел Республики Беларусь.
  • дела, связанные с применением насилия и условиями содержания в местах принудительного содержания  (преимущественно речь о ЦИП на Окрестина).

Собранные данные подтверждают и вновь обращают внимание на чудовищное обращение с людьми со стороны силовиков, как при задержании, так и во время транспортировки и содержания в ЦИП и РУВД. Все пострадавшие были сильно избиты, их унижали, угрожали изнасилованием, срезали волосы, заставляли находится в неудобных позах без движения часами, не давали еды и воды, отказывали в помощи адвокатов и медицинской помощи даже сильно травмированным.

Правозащитники отмечают, что даже в случаях, когда акции протеста можно было назвать не носящим мирный характер, силовики применяли необоснованную жестокость, а применение спецсредств в том объеме, в котором его использовали, вызывает вопросы и требует расследования.

По факту массового насилия и пыток в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела. И, вероятнее, всего, возбуждено не будет благодаря изменениям, внесенным в УПК.

27 января Amnesty International приглашает журналистов и экспертов в области прав человека на онлайн-презентацию и обсуждение доклада "Беларусь: «Вы не люди». Гарантированная государством безнаказанность и беспрецедентное милицейское насилие в отношении мирных протестующих". В публикуемом докладе Amnesty International приведет документальные свидетельства того, как мирных демонстрантов массово арестовывали и подвергали пыткам, раздевали догола, безжалостно избивали, заставляли находиться в согнутом или стоячем положении на протяжении долгого времени, лишали еды, питьевой воды или медицинской помощи на протяжении нескольких дней.
 
В ноябре Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл призвал Минск расследовать смерть Романа Бондаренко и сообщения о пытках. В ООН подчеркнули, что до сих пор не имеют никакой информации о расследовании преступлений против человечности, которые происходили в Беларуси в первые дни после выборов.  Ранее этого требовали и в Совете Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский «Комитет против пыток» и Всемирная организация против пыток опубликовали 46-страничный доклад о том, что творилось в Беларуси после выборов президента.
 
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