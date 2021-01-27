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Из-за аварии без отопления остались поселок Тулово и более 50 домов и соцобъектов в Витебске
27.01.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске из-за аварии на теплосети без отопления и горячей воды остались более 50 домов на улицах Лазо, Чкалова, Воинов-интернационалистов, проспекте Фрунзе и в поселке Тулово, сообщает «Витебскэнерго». Теплосеть ремонтируют.
Отопления и горячей воды нет в более чем 50 жилых домах на проспекте Фрунзе, улицах Лазо, Чкалова, Воинов-интернационалистов, а также по всему поселку Тулово.
Такая же ситуация — в школе № 44 на проспекте Фрунзе, магазине и рынке, детских садах № 101 и № 15 на улице Чкалова, нескольких общежитиях, техническом колледже и на таможне на улице Лазо.
В «Витебскэнерго» отмечают, что ремонт делают сегодня, так как на улице для этого благоприятная температура воздуха.
Завершить ремонт планируют до 18 часов 27 января.
«Витебский курьер news»
— Конечно, все начали искать варианты, с кем оставить детей, — рассказала Татьяна, мама одного из малышей. — Кто-то уговорил бабушку, кто-то брал за свой счет на работе.
Аварийные ситуации на теплосетях в январе
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Завершить ремонт планируют до 18 часов 27 января.
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