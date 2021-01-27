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Из-за аварии без отопления остались поселок Тулово и более 50 домов и соцобъектов в Витебске

27.01.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске из-за аварии на теплосети без отопления и горячей воды остались более 50 домов на улицах Лазо, Чкалова, Воинов-интернационалистов, проспекте Фрунзе и в поселке Тулово, сообщает «Витебскэнерго». Теплосеть ремонтируют.


Отопления и горячей воды нет в более чем 50 жилых домах на проспекте Фрунзе, улицах Лазо, Чкалова, Воинов-интернационалистов, а также по всему поселку Тулово.

Такая же ситуация — в школе № 44 на проспекте Фрунзе, магазине и рынке, детских садах № 101 и № 15 на улице Чкалова, нескольких общежитиях, техническом колледже и на таможне на улице Лазо.

В «Витебскэнерго» отмечают, что ремонт делают сегодня, так как на улице для этого благоприятная температура воздуха.

Завершить ремонт планируют до 18 часов 27 января.

«Витебский курьер news» пишет, что родителям в детсаду № 101 еще вечером накануне, 26 января, сообщили про то, что садик останется без горячей воды и отопления. Воспитатель просила, по возможности, 27 января не приводить малышей в группу.

— Конечно, все начали искать варианты, с кем оставить детей, — рассказала Татьяна, мама одного из малышей. — Кто-то уговорил бабушку, кто-то брал за свой счет на работе.

Аварийные ситуации на теплосетях в январе происходят по всей стране.

 
Теги: Витебск
 
 
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