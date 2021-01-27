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В Новой Боровой неизвестные в красно-зеленой одежде наклеивают на стекла госфлаги
27.01.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прямо сейчас в Новой Боровой происходит что-то странное. Неизвестные в красно-зеленой одежде ходят по улицам квартала и наклеивают на стекла изображения государственного флага. Это бурно обсуждается в местном телеграм-чате.
Пока мы выясняем, что происходит, посмотрите эти видео, снятые очевидцами.
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Прямо сейчас в Новой Боровой происходит что-то странное. Неизвестные в красно-зеленой одежде ходят по улицам квартала и наклеивают на стекла изображения...
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