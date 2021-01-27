В Новой Боровой неизвестные в красно-зеленой одежде наклеивают на стекла госфлаги

Источник материала: Tut.by

Прямо сейчас в Новой Боровой происходит что-то странное. Неизвестные в красно-зеленой одежде ходят по улицам квартала и наклеивают на стекла изображения государственного флага. Это бурно обсуждается в местном телеграм-чате.



Так выглядит наклеенное изображение флага на окне. Фото: читатель TUT.BY

Пока мы выясняем, что происходит, посмотрите эти видео, снятые очевидцами.