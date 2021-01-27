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На трассе под Кобрином милиция заинтересовалась цепью снеговиков

27.01.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Интересный видеофакт сняли водители на трассе под Кобрином. Там кто-то выстроил вдоль дороги цепь из снеговиков — и сразу же около этого «несанкционированного мероприятия» появилась милиция. Как думаете, разгонять будут?

 

 
 
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