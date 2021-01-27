На трассе под Кобрином милиция заинтересовалась цепью снеговиков

Источник материала: Tut.by

Интересный видеофакт сняли водители на трассе под Кобрином. Там кто-то выстроил вдоль дороги цепь из снеговиков — и сразу же около этого «несанкционированного мероприятия» появилась милиция. Как думаете, разгонять будут?