Источник материала: Tut.by

В Беларуси планируется внедрение еще двух программ скрининга рака — рака желудка и легкого. Как только будет более спокойная обстановка в связи с эпидемией COVID-19, начнется более широкое использование программы скрининга рака желудка. Об этом сегодня журналистам в Национальном пресс-центре рассказал заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей Красный.



Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей Красный. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В настоящее время разрабатывается программа скрининга по раку легкого для курильщиков и в этом году закончена разработка программы скрининга рака желудка с использованием анализов крови с последующем выполнением гастроскопии. Мы надеемся, что, когда будет более спокойная эпидемическая ситуация, начнется более широкое внедрение этой программы. Благодаря этим программам появилось большое число пациентов с опухолями на начальных стадиях — первой, второй и даже нулевой. Для таких пациентов разрабатываются минимально инвазивные эндоскопические методы лечения с использованием эндоскопических операций, торакоскопических, лапароскопических, всевозможных методов деструкции опухоли, например, с использованием электромагнитного излучения, фотодинамической и лучевой терапии, — рассказал Сергей Красный.

Скрининг — это выявление злокачественной опухоли у пациентов без симптомов заболевания. Во время такой программы медики берут группу здоровых людей и обследуют на наличие заболевания. В Беларуси скрининг уже проводят для выявления рака нескольких локализаций: шейки матки, молочной железы, колоректального рака и предстательной железы. Среди всех случаев рака, выявленных у тех, кто проходил скрининг, чаще всего его находили на ранних стадиях, а это значит, что у пациента больше шансов на излечение.

Сергей Красный отметил, что в последнее время благодаря развитию анестезиологии, появлению нового оборудования, сшивающих аппаратов, появилась возможность выполнять такие операции, о которых даже раньше не мечтали, и выхаживать после этого пациентов, обеспечивая им удовлетворительное качество жизни.

— Но как бы мы ни старались, все равно выявляются, к сожалению, пациенты в запущенных стадиях заболевания. Здесь на первый план выходят молекулярно-генетические исследования, когда с помощью выявления тех или иных мутаций мы определяем чувствительность к конкретным химиопрепаратам, к современным новым таргетным препаратам и назначаем пациентам индивидуализированное лечение.

Он привел в пример белорусско-американское исследование, которое начали в 2020 году.

— Это совместный белорусско-американский проект по созданию генетической вакцины против злокачественных опухолей. В настоящее время идет уже клиническая фаза исследования, в него включены пациенты с четырьмя локализациями весьма агрессивных распространенных злокачественных опухолей — это рак молочной железы, рак желудка, поджелудочной железы и яичников. В это исследование включено 47 пациентов. Вакцина переносится очень хорошо, не вызывает побочных эффектов, и в настоящее время проводится оценка эффективности этого лечения. Пока говорить об окончательных результатах рано, это мы сможем сделать года через два. Но уже сейчас эффективность этой вакцины вызывает весьма хорошее впечатление. Появились пациенты, у которых отмечена полная регрессия всех метастатических очагов в печени, костях, в легких, исчезают опухоли и появляется надежда на полное излечение, чего раньше, при стандартном лечении, вообще не было. Поэтому у нас весьма радужные надежды на эту генетическую вакцину.

Напомним, в начале этого года указом президента совместному коллективу авторов из двух центров онкологии — РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии была присуждена государственная премия Беларуси. В указанный цикл работ вошли разработки предыдущих 30 лет. За цикл работ «Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей» премии удостоены директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Поляков, его заместитель по научной работе Сергей Красный и заместитель по хирургии Виктор Кохнюк, заведующий лабораторией торакальной онкопатологии Виктор Малькевич, главный научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова и экс-руководитель РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Олег Суконко.