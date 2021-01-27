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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мероприятии у минского мемориала "Яма" принял участие Владимир Макей Сделать все возможное для предотвращения неонацизма, этнической и религиозной ненависти. Мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв холокоста прошло...

Сделать все возможное для предотвращения неонацизма, этнической и религиозной ненависти. Мероприятие по случаюпрошло у минского мемориала "Яма". В нем приняли участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, представители дипкорпуса и еврейских общин. Усилия нашей страны по сохранению памяти о холокосте высоко оценил посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман Шайман.В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Беларуси отметил открытость нашего государства к сотрудничеству со всеми странами в обеспечении мира и стабильности на планете, а также формированию устойчивого и толерантного общества.