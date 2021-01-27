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В мероприятии у минского мемориала "Яма" принял участие Владимир Макей
27.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСделать все возможное для предотвращения неонацизма, этнической и религиозной ненависти. Мероприятие по случаю
В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Беларуси отметил открытость нашего государства к сотрудничеству со всеми странами в обеспечении мира и стабильности на планете, а также формированию устойчивого и толерантного общества.
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Сделать все возможное для предотвращения неонацизма, этнической и религиозной ненависти. Мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв холокоста прошло...
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