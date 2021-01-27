﻿ В мероприятии у минского мемориала "Яма" принял участие Владимир Макей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В мероприятии у минского мемориала "Яма" принял участие Владимир Макей

27.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сделать все возможное для предотвращения неонацизма, этнической и религиозной ненависти. Мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв холокоста прошло у минского мемориала "Яма". В нем приняли участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, представители дипкорпуса и еврейских общин. Усилия нашей страны по сохранению памяти о холокосте  высоко оценил посол Израиля в Беларуси  Алекс Гольдман Шайман.
В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Беларуси отметил  открытость нашего государства  к сотрудничеству со всеми странами в обеспечении мира и стабильности на планете, а также формированию устойчивого и толерантного общества.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сделать все возможное для предотвращения неонацизма, этнической и религиозной ненависти. Мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв холокоста прошло...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси планируется внедрение еще двух программ скрининга рака - рака желудка и легкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by