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COVID-19: удар по сфере культуры

27.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

COVID-19 нанес удар практически по всем отраслям. Сфера культуры признана наиболее пострадавшей из-за пандемии, если не брать в счет авиацию. Для примера: доходы в сфере исполнительского искусства упали аж на 90 %, в музыкальном бизнесе - на 76 %. Последствия экономического кризиса для культуры будут наблюдаться вплоть до 2022 года, уверены эксперты.
 
 
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COVID-19 нанес удар практически по всем отраслям. Сфера культуры признана наиболее пострадавшей из-за пандемии, если не брать в счет авиацию. Для примера: доходы в...
 
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