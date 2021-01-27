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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так COVID-19: удар по сфере культуры COVID-19 нанес удар практически по всем отраслям. Сфера культуры признана наиболее пострадавшей из-за пандемии, если не брать в счет авиацию. Для примера: доходы в...

COVID-19 нанес удар практически по всем отраслям. Сфера культуры признана наиболее пострадавшей из-за пандемии, если не брать в счет авиацию. Для примера: доходы в сфере исполнительского искусства упали аж на 90 %, в музыкальном бизнесе - на 76 %. Последствия экономического кризиса для культуры будут наблюдаться вплоть до 2022 года, уверены эксперты.