Житель Бреста за пощечину фельдшеру стал фигурантом уголовного дела

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Житель Бреста, который ударил по лицу медика в местной больнице, стал фигурантом уголовного дела. В начале января в интернете получила резонанс видеозапись, снятая в приемном покое. Милиционеры по данному факту провели проверку.

Дмитрий Грузинский, сотрудник УИОС МВД Беларуси: "Выяснилось, что накануне инцидента прохожие нашли антигероя лежащим в снегу. Он был пьян. На место вызвали скорую, и медики доставили мужчину в больницу. В дороге между пациентом и бригадой завязался конфликт по поводу политических взглядов. По приезде брестчанин на улице ударил сначала одного врача, а в холле другого (на видео). Выходку пациента пресек милиционер. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за хулиганство".