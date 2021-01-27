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В Беларуси с 1 февраля повысится размер бюджета прожиточного минимума
27.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br262,87.
С 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года его размер составлял Br258,11.
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БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br262,87. С 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года его размер составлял Br258,11. Подписывайтесь на Telegram-канал...
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