В Беларуси энергетики и спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды

Источник материала: БT

снежный циклон "Ларс" обесточил более 2 тысяч населенных пунктов. Основной удар приняли на себя Гродненская, Брестская и Гомельская области. В каждом регионе, а также в Белэнерго работают оперативные штабы. На эту минуту электро- и теплоснабжение восстановлено в более чем 2 тысячах населенных пунктов. Для обеспечения сельхозобъектов теплом и светом задействованы свыше полусотни передвижных генераторов. Напомним,обесточил более 2 тысяч населенных пунктов. Основной удар приняли на себя Гродненская, Брестская и Гомельская области. В каждом регионе, а также в Белэнерго работают оперативные штабы.





В эти минуты специалисты Белэнерго проводят штаб. Всю актуальную информацию о ходе ликвидации последствий "Ларса" мы ожидаем получить в ближайшее время. К слову, в Беларуси зафиксировано 80 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 11 автомобилей. Подтоплены десятки подворий. Вот как произошедшее комментируют спасатели.



