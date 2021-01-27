﻿ В Беларуси энергетики и спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси энергетики и спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды

27.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На эту минуту электро- и теплоснабжение восстановлено в более чем  2 тысячах населенных пунктов. Для обеспечения сельхозобъектов теплом и светом задействованы свыше полусотни передвижных генераторов.  Напомним, снежный циклон "Ларс" обесточил более 2 тысяч населенных пунктов. Основной удар приняли на себя Гродненская, Брестская и Гомельская области. В каждом регионе, а также в Белэнерго  работают оперативные штабы.
 

Александр Мальков,  начальник сектора по работе со СМИ ГПО "Белэнерго" (по телефону).

В эти минуты специалисты Белэнерго проводят штаб. Всю актуальную информацию о ходе ликвидации последствий "Ларса" мы ожидаем получить в ближайшее время. К слову, в Беларуси зафиксировано 80 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 11 автомобилей. Подтоплены десятки подворий. Вот как произошедшее комментируют спасатели.
 
В Беларуси энергетики и спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси (по телефону)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На эту минуту электро- и теплоснабжение восстановлено в более чем  2 тысячах населенных пунктов. Для обеспечения сельхозобъектов теплом и светом задействованы...
 
Новости дня
Новости общества
 
BYPOL установил всех людей, причастных к убийству Романа Бондаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by