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В Беларуси энергетики и спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды
27.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На эту минуту электро- и теплоснабжение восстановлено в более чем 2 тысячах населенных пунктов. Для обеспечения сельхозобъектов теплом и светом задействованы свыше полусотни передвижных генераторов. Напомним,
Александр Мальков, начальник сектора по работе со СМИ ГПО "Белэнерго" (по телефону).
В эти минуты специалисты Белэнерго проводят штаб. Всю актуальную информацию о ходе ликвидации последствий "Ларса" мы ожидаем получить в ближайшее время. К слову, в Беларуси зафиксировано 80 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 11 автомобилей. Подтоплены десятки подворий. Вот как произошедшее комментируют спасатели.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси (по телефону).
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На эту минуту электро- и теплоснабжение восстановлено в более чем 2 тысячах населенных пунктов. Для обеспечения сельхозобъектов теплом и светом задействованы...
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