В Лиде врач скорой приехал на вызов к убийце своего отца - назавтра после трагедии

Источник материала: Tut.by

В Лиде врач скорой оказал помощь убийце своего отца. Случай произошел в августе прошлого года, но известно о нем «Лидской газете» стало только сейчас.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер.

Недавно Гродненским областным судом рассматривалось уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Лиды, который обвинялся в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Утром 16 августа 2020 года между лидчанином и его знакомым произошел конфликт после совместного распития спиртного. Мужчина нанес последнему деревянной палкой и штыковой лопатой не менее 33 ударов по различным частям тела. Бил в том числе и по голове. 56-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый в тот же день был задержан, а на следующий день, уже в ИВС, ему стало плохо. Сотрудники вызвали бригаду скорой, которая оказала задержанному необходимую медицинскую помощь. На следующий день мужчина был госпитализирован в кардиологическое отделение Лидской ЦРБ.

Как стало известно, врач, который входил в состав бригады скорой помощи, оказался сыном человека, которого убил мужчина, находившийся в ИВС. Отправляясь на вызов, врач уже знал, кому предстоит оказать помощь. Тем не менее не отказался.