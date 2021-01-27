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Белорус в Москве получил 5 лет колонии за то что с напарником обманул китайских болельщиков на 1,5 млн долларов

27.01.2021 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима гражданина Беларуси Руслана Поливанова за особо крупное мошенничество. Его напарник — бывший сотрудник Росгвардии — получил на один год больше, пишет издание «Коммерсантъ».


Фото: Reuters

Как следует из материалов дела, Руслан Поливанов и Денис Молчанов при посредничестве китайской компании собрали с граждан КНР около $ 1,5 млн, пообещав билеты на матчи чемпионата мира по футболу, который проходил в 2018 году в России. В итоге болельщики не увидели ни билетов, ни своих денег.

Уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, как пишет «Ъ», было возбуждено в июле 2018 года, когда в правоохранительные органы обратились представители граждан КНР. За несколько месяцев до начала чемпионата Поливанову и Молчанову удалось собрать с доверчивых китайских болельщиков 1,496 млн долларов по тогдашнему курсу. Посредником, по словам заявителей, выступала китайско-российская компания.

В суде оба подозреваемых вину свою не признали и утверждали, что были посредниками между китайскими болельщиками и президентом некоего московского спортивного клуба. Тот, по их словам, обещал продать билеты по выделенной клубу квоте, но обманул. Адвокаты просили подзащитных оправдать.

Прокурор, напротив, посчитал вину доказанной и попросил приговорить Дениса Молчанова к восьми годам, а Поливанова к семи годам колонии общего режима.

Суд принял решение гражданина Беларуси Руслана Поливанова и бывшего сотрудника Росгвардии Дениса Молчанова приговорить к пяти и шести годам колонии общего режима соответственно.

Мужчины также обязаны заплатить штрафы в пользу государства в размере 150 тысяч российских рублей (1985 долларов) и 200 тысяч российских рублей (2647 тысяч долларов).

 
 
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В суде оба подозреваемых вину свою не признали и утверждали, что были посредниками между китайскими болельщиками и президентом некоего московского спортивного...
 
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