Академик НАН Беларуси объяснил, почему первый энергоблок БелАЭС иногда отключают от сети

Источник материала: Tut.by

«Никаких сбоев, неполадок, экстраординарных ситуаций нет». Так председатель президиума НАН Беларуси, академик Владимир Гусаков сегодня в Национальном пресс-центре прокомментировал периодические остановки энергоблока БелАЭС. Напомним, в последний раз он был отключен от сети 16 января, после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Никаких сбоев, неполадок, экстраординарных ситуаций нет. Это технологические остановки, поскольку отрабатываются разные режимы. Это все под контролем, все по плану и все в нормальном режиме. Информация и домыслы могут быть разные, но они абсолютно не имеют никакой под собой почвы, — сказал он.

Владимир Гусаков также отметил, что если на БелАЭС произойдет какая- то непредвиденная ситуация, то на станции есть целый ряд степеней защиты, но во время отключения от сети не было необходимости их использовать.

— Блок работает в нормальном режиме. Если нужно его остановить — останавливают, если надо запустить — запускают. Это все предусмотрено технологическими режимами.

— Электростанция работает в штатном режиме, по каждому случаю дает комментарии лично премьер-министр. Я уже не говорю о министре энергетики. Каждый случай рассматривается, — отметил Андрей Косовский, первый заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям, кандидат экономических наук

Напомним, 7 ноября 2020 года Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. 19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь был включен в сеть энергосистемы.

1 декабря Минэнерго сообщило , что на первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. При этом он включен в сеть. Это сообщение последовало на фоне распространяемых в телеграм-каналах сообщений о сложностях работы первого энергоблока.

3 декабря в рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка была остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря, сообщало Минэнерго. 21 декабря сообщалось, что первый энергоблок БелАЭС подключили к сети энергосистемы после плановой остановки.

Готовность первого энергоблока БелАЭС оценивается в 99%. Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%. В настоящее время здесь ведется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов и прокладка кабельной продукции.