|
Академик НАН Беларуси объяснил, почему первый энергоблок БелАЭС иногда отключают от сети
27.01.2021 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Никаких сбоев, неполадок, экстраординарных ситуаций нет». Так председатель президиума НАН Беларуси, академик Владимир Гусаков сегодня в Национальном пресс-центре прокомментировал периодические остановки энергоблока БелАЭС. Напомним, в последний раз он
— Никаких сбоев, неполадок, экстраординарных ситуаций нет. Это технологические остановки, поскольку отрабатываются разные режимы. Это все под контролем, все по плану и все в нормальном режиме. Информация и домыслы могут быть разные, но они абсолютно не имеют никакой под собой почвы, — сказал он.
Владимир Гусаков также отметил, что если на БелАЭС произойдет какая- то непредвиденная ситуация, то на станции есть целый ряд степеней защиты, но во время отключения от сети не было необходимости их использовать.
— Блок работает в нормальном режиме. Если нужно его остановить — останавливают, если надо запустить — запускают. Это все предусмотрено технологическими режимами.
— Электростанция работает в штатном режиме, по каждому случаю дает комментарии лично премьер-министр. Я уже не говорю о министре энергетики. Каждый случай рассматривается, — отметил Андрей Косовский, первый заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям, кандидат экономических наук
Напомним, 7 ноября 2020 года Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. 19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь был
1 декабря Минэнерго
3 декабря в рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка была остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря,
Готовность первого энергоблока БелАЭС оценивается в 99%. Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%. В настоящее время здесь ведется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов и прокладка кабельной продукции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Никаких сбоев, неполадок, экстраординарных ситуаций нет». Так председатель президиума НАН Беларуси, академик Владимир Гусаков сегодня в Национальном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)