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Налипание снега и сильный ветер - основные причины отключения электроэнергии
27.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНалипание снега на линии электропередачи и сильный ветер стали основными причинами отключения электроэнергии в населенных пунктах. Об этом во время брифинга нам сообщили специалисты Белэнерго. Для электро- и теплоснабжения сельскохозяйственных объектов задействованы передвижные электрогенераторы.
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Налипание снега на линии электропередачи и сильный ветер стали основными причинами отключения электроэнергии в населенных пунктах. Об этом во время брифинга нам...
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