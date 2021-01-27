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Ликвидация последствий непогоды в Брестской области

27.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Брестской области перебои в электроснабжении устраняют более 500 энергетиков - это 143 бригады. Чтобы восстановить подачу электричества,  работали даже ночью. Без света остались дома и дачные участки и в Брестском районе. Там из-за непогоды и упавших деревьев было около 20 обрывов линий электропередачи. Ущерб от урагана только на одном обрыве составляет около двух тысяч рублей.

Николай Яцушкевич, мастер Брестского сельского района электрических сетей РУП "Брестэнерго": "Произошло, как видим, налипание снега на ветки деревьев. Дерево вывернуло - дерево падает на линию 10 кВольт, произошел обрыв проводы и излом арматуры  по времени часа три-четыре понадобится на восстановление".

Энергетики будут работать в усиленном режиме до полного восстановления электроснабжения во всех районах.

Специалисты Белэнерго проводят заседание штаба. По информации МЧС, зафиксировано 80 случаев падения деревьев, повреждены 11 авто. 

 
 
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В Брестской области перебои в электроснабжении устраняют более 500 энергетиков - это 143 бригады. Чтобы восстановить подачу электричества,  работали даже ночью. Без...
 
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