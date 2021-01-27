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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ликвидация последствий непогоды в Брестской области В Брестской области перебои в электроснабжении устраняют более 500 энергетиков - это 143 бригады. Чтобы восстановить подачу электричества, работали даже ночью. Без...

В Брестской области перебои в электроснабжении устраняют более 500 энергетиков - это 143 бригады. Чтобы восстановить подачу электричества, работали даже ночью. Без света остались дома и дачные участки и в Брестском районе.Ущерб от урагана только на одном обрыве составляет около двух тысяч рублей.Энергетики будут работать в усиленном режиме до полного восстановления электроснабжения во всех районах.Специалисты Белэнерго проводят заседание штаба. По информации МЧС, зафиксировано 80 случаев падения деревьев, повреждены 11 авто.