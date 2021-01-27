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Коллегия СК: пути улучшения качества работы

27.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Повышение оперативности, качества расследования уголовных дел и взаимодействие со смежными ведомствами обсуждают сегодня в управлении Следственного комитета Минской области. В последнее время нагрузка на следователей возросла и является одной из самых высоких в стране. Однако от этого не должны страдать сроки доведения дела до суда и по возможности сокращаться. К примеру,  в прошлом году к законной ответственности привлечены почти семь тысяч подозреваемых. Так же на контроле руководства ведомства  находится и важный вопрос возмещения ущерба, который причинили преступники.

Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минской области: "Определяя приоритеты на предстоящий год, мы исходим из реалий нынешнего времени. Особую тревогу вызывают преступления в сфере высоких технологий. Только за прошлый год рост данной категории преступлений составил полтора раза. Особенно это касается хищений денежных средств лицами, представляющимися работниками банков. Поэтому в этом году усилия следователей Минской области будут сосредоточены как расследовании, так и на предупреждении данного вида преступлений".

Коллегия СК: пути улучшения качества работы


Среди приоритетов в работе в этом году следствие Минской области делает ставку на внедрение новых технологий. В числе таких уже функционирующая электронная система учета уголовных дел и заявлений о преступлениях. Новые подходы позволят увеличить качество и сократить сроки расследования.

 
 
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Повышение оперативности, качества расследования уголовных дел и взаимодействие со смежными ведомствами обсуждают сегодня в управлении Следственного комитета...
 
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