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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коллегия СК: пути улучшения качества работы Повышение оперативности, качества расследования уголовных дел и взаимодействие со смежными ведомствами обсуждают сегодня в управлении Следственного комитета...

Повышение оперативности, качества расследования уголовных дел и взаимодействие со смежными ведомствами обсуждают сегодня в управлении Следственного комитета Минской области. В последнее время нагрузка на следователей возросла и является одной из самых высоких в стране. Однако от этого не должны страдать сроки доведения дела до суда и по возможности сокращаться. К примеру, в прошлом году к законной ответственности привлечены почти семь тысяч подозреваемых. Так же на контроле руководства ведомства находится и важный вопрос возмещения ущерба, который причинили преступники.Среди приоритетов в работе в этом году следствие Минской области делает ставку на внедрение новых технологий. В числе таких уже функционирующая электронная система учета уголовных дел и заявлений о преступлениях. Новые подходы позволят увеличить качество и сократить сроки расследования.