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Приговор суда по делу о нападении на сотрудника ОМОН

27.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За свои поступки придется ответить перед законом. Cуд Ленинского района Минска  приговорил 32-летнего минчанина  к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима за нападение на сотрудника ОМОНа. 18 октября прошлого года на Партизанском проспекте  во время несанкционированного митинга  правоохранители старались задержать активного участника, он попытался скрыться. Сотрудник ОМОНа погнался за нарушителем. Обвиняемый два раза ударил милиционера. Один из ударов пришелся в ногу, в результате чего кость была сломана.  

Александр Романович, старший помощник прокурора Ленинского района г. Минска: "Приговором суда обвиняемый был осужден к наказанию, предложенному стороной обвинения. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции".

Также суд назначил выплатить потерпевшему моральную компенсацию. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. 


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Теги: Брест, Минск
 
 
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