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Проект Программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Могилевской области
27.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ регионах идет обсуждение вопросов, которые планируют вынести на народное вече - затронут все сферы жизни страны.
Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Чтобы они действительно стали сильными, нужно в каждом регионе найти, я считаю, золотую нишу или ту изюминку, тот стратегический потенциал, который в каждом регионе есть. Где-то это может стать экотуризм, фермерские хозяйства, деревообрабатывающие производства, лесная промышленность и т.д. Развитие зависит от каждого из нас".
Владимир Павловский, первый секретарь Могилёвского областного комитета БРСМ: "Очень важно, что на будущую пятилетку у нас сохранится поддержка молодой семьи, гарантия первого рабочего места. Мы, как и предыдущие годы, будем работать и выкладываться на все 100 % . У нас запланировано множество проектов, которые будут вовлекать студенческую молодежь, учащуюся, рабочую. Поэтому только вместе, только вперед".
В оргкомитет собрания от региона направлено свыше 270 конкретных предложений. Они касаются и молодежной политики, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации.
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В регионах идет обсуждение вопросов, которые планируют вынести на народное вече - затронут все сферы жизни страны. Проект Программы социально-экономического...
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