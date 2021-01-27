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Проект Программы социально-экономического развития Беларуси﻿ обсудили в Могилевской области

27.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В регионах идет обсуждение вопросов, которые планируют вынести на народное вече - затронут все сферы жизни страны.

Проект Программы социально-экономического развития Беларуси  обсудили в Могилевской области делегаты предстоящего Всебелорусского народного собрания: депутаты областного совета, парламентарии. Так, в области будет продолжена работа по развитию АПК - драйвера роста на протяжении уже нескольких лет.  Строительство и реконструкция животноводческих комплексов. Производство молока до 2025 года планируется увеличить в регионе до миллиона тонн в год, а зерновых – до полутора миллиона. Помимо этого, сохранится тенденция в строительстве жилья и улучшении инфраструктуры городов и поселков.

Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Чтобы они действительно стали сильными,  нужно в каждом регионе найти, я считаю, золотую нишу или ту изюминку, тот стратегический потенциал, который в каждом регионе есть. Где-то это может стать экотуризм, фермерские хозяйства, деревообрабатывающие производства, лесная промышленность и т.д. Развитие зависит от каждого из нас".

Владимир Павловский, первый секретарь Могилёвского областного комитета БРСМ: "Очень важно, что на будущую пятилетку у нас сохранится поддержка молодой семьи, гарантия первого рабочего места. Мы, как и предыдущие годы, будем работать и выкладываться на все 100 % . У нас запланировано множество проектов, которые будут вовлекать студенческую молодежь, учащуюся, рабочую. Поэтому только вместе, только вперед". 

В оргкомитет собрания от региона направлено свыше 270 конкретных предложений. Они касаются и молодежной политики, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. 


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Теги: Брест
 
 
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В регионах идет обсуждение вопросов, которые планируют вынести на народное вече - затронут все сферы жизни страны. Проект Программы социально-экономического...
 
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