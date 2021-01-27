Минчанина судят за протесты 9−10 августа и за то, что «бросал растительность в сотрудников ОВД»

Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Минска рассматривают уголовное дело в отношении 29-летнего парня, который участвовал в протесте в ночь с 9 на 10 августа — он выходил на проезжую часть и «срывал растительность с цветочных клумб и бросал ее в сотрудников органов внутренних дел».



Александр Нурдинов слева. Фото: Reuters

Что за дело и в чем обвиняют протестующего?

Дело рассматривает судья Татьяна Шотик, сторону гособвинения представляет прокурор Святослав Великий.

Александра Нурдинова обвиняют в том, что 9 августа 2020 года он вместе другими неизвестными блокировал дорогу, выйдя на проезжую часть проспекта Победителей в Минске. Из-за этого работа городского пассажирского транспорта была нарушена.

Также в обвинении сказано, когда Нурдинов увидел, как правоохранители пресекают противоправные действия других граждан, «сорвал растительность с цветочных клумб и бросил ее в сотрудников органов внутренних дел».

Молодого человека обвиняют также в участии в массовых беспорядках 10 августа на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Л. Беды в Минске. Тогда, согласно обвинению, он бросал в сторону сотрудников милиции предметы и возводил баррикады на проезжей части из мусорных контейнеров и клумб, тем самым создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал сопротивление представителям власти.

Минчанину вменяют две статьи — по ч.1 ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) и ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В суде прокурор перечислил десятки маршрутов, которые вынужденно остановили 9 и 10 августа на проспекте Победителей и на улице Сурганова. Приобщили к делу иск прокуратуры о взыскании имущественного ущерба в адрес «Минсктранса» за блокировку работы общественного транспорта. Сумма ущерба — почти 28 тысяч рублей.

Нурдинов раньше не судим. Он под стражей, свою вину не признает.

9 августа: «Граната взорвалась у моих ног, я взбесился и бросил бутон цветка в сторону сотрудников ОМОН»





Александр Нурдинов рассказал, как развивались события 9 и 10 августа.

9 августа парень следил за новостями и сначала не знал, что в городе будут акции протеста. Был уверен, что волнения могут произойти 10 августа — по телевизору сказали, что оглашение результатов выборов перенесли на этот день.

Вечером 9 августа он вышел в магазин, чтобы купить краски для себя — «порисовать немножко». Молодой человек увлекается рисованием, с отличием закончил художественную школу.

По пути увидел людей, понял, что протесты уже начались, и в этот момент стал участником митинга. Нурдинов увидел, как в автозак из микроавтобуса забрасывали парней, из спецтранспорта слышались крики.

— Я прошел метров 20 и из автозака услышал дикий рев, будто там человека резали. После этого в моем сердце сломалось все, что могло сломаться. Звук был очень сильный, слышен был на весь парк, — рассказывает парень, что его побудило стать участником протеста.

По его словам, протестующие были везде — от Стелы до моста на Немиге.

Позже Александр вышел на проезжую часть — потому что дорога была пустая и машин не было. Он пояснил, что кричал «Жыве Беларусь!», хлопал, но не строил баррикады ни в один из дней.

Он сказал: когда силовики попросили протестующих уйти, все ушли на тротуар.

— Понимая эти действия, надо не только куда-то отойти, но и разойтись, — сделал замечание прокурор.

Нурдинов объяснил: когда оказался возле Стелы, туда приехал ОМОН, там начали бить людей.

— До того, как мы сошли на тротуар, выбежал ОМОН, начали задерживать всех подряд, укладывать людей на землю, лупить людей по голове, спине, нижним частям тела.

— А вас? — спросил прокурор.

— Меня нет.

— Почему же вас нет?

— Послушайте, пожалуйста: я наблюдал. Мимо меня проходили женщина и мужчина, было видно, что они не участвуют в митинге, но они увидели, как положили фотографа. Женщина сказала: «Зачем вы его трогаете?». И один из омоновцев подбежал и дубинкой по голове ей дал. После этого все приняло агрессивную форму. Люди стали жестко выражать свою позицию.

Нурдинов рассказал, что в этом момент увидел гранату, которая прикатилась к нему под ноги и взорвалась.

— Я ослеп на некоторое время, мне порох в глаза попал. На ноге был ожог. На тот момент я попрощался с жизнью, думал, что все. Я взбесился, сорвал бутон цветка и бросил в сторону сотрудников ОМОНа.

После этого Нурдинов дошел домой и лег спать.

10 августа: «Действия сотрудников ОМОН — это когда прыгают на голове у митингующего?»





На следующий день Нурдинов пошел к ТЦ «Рига», хотел пойти посмотреть людям в глаза, убедиться, что они вышли на улицу за идею.

— Если бы люди занимались ерундой, я бы посмотрел и сказал, что мне такие митинги не нужны, — говорит парень.

По словам Александра, когда на место приехал водомет и разрушил баррикаду, он ушел. Потом вернулся, так как другого пути попасть домой не было. Увидел, что разрушенная баррикада кем-то восстановлена, а ОМОН готовится к задержаниям.

— Вам было ясно, что действия сотрудников правоохранительных органов направлены на то, чтобы находившиеся там лица прекратили те действия, которые вы описываете? — спросил прокурор, уточняя, зачем возвращаться на место.

— Действия сотрудников ОМОНа — это когда четыре, извините, амбала весом по сто килограммов прыгают на голове у митингующего? Вы про это говорите? Вы про это спрашиваете? — уточнил Нурдинов.

— Я вас спрашиваю ровно про то, о чем я вас спрашиваю. Если вам понятен вопрос — вы на него отвечаете. Если вам непонятен…, — сказал прокурор. — Или если вы мифологию всю, которой обросло это все, в вашем в том числе сознании, сюда втаскиваете — это ваше дело, вы тогда можете не отвечать.

— К сожалению, свидетелей тысячи.

Нурдинов говорит, у «Риги» он просто стоял и видел рядом много девушек, парней было мало. Говорит, что хотел отвлечь силовиков и бросить камень, чтобы девушки успели убежать, камень взять не успел, поэтому сымитировал бросок. По его словам, силовики стали искать летящий предмет и отвлеклись, люди стали разбегаться. Нурдинов объяснил, что там очень узкий коридор, а он предотвратил возможную давку, которая случилась бы, если бы люди сразу побежали.

В суде мужчина не раз заявлял, что был свидетелем насилия сотрудников ОМОН в отношении протестующих.

«На допросе подписывал все, чтобы остаться живым»

Прокурор заметил, что есть противоречия в показаниях на допросе с теми, что звучали в суде. Прежде парень заявил, что бросил какой-то предмет в силовиков, в протоколе написали, что это был камень. В суде Нурдинов заявил, что камень не бросал, а лишь сделал взмах рукой.

— Там я подписывал все, чтобы остаться живым. Я приехал в РУВД, мне сказали: «Вот твой протокол, ты кидал камень, я видел». Зачем спорить? Это бессмысленно, — сказал Нурдинов, по его словам, часть текста в протоколе допроса не соответствует действительности. Он заявил, что правду озвучил в суде.

Нурдинов рассказал, что его несколько раз опросили в милиции без адвоката, защитник был на допросе во время следственных действий. Защитнику о противоречиях в протоколе Нурдинов не сказал, по его словам, отнесся к этому легкомысленно.

— Мне очень стыдно за тот цветок, который я сорвал, потому что человек, который его сажал, потратил время. В тот момент я не знал, что совершаю преступление, я бы не кинул, — добавил парень.

(Будет дополнено)