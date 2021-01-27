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В Мостовском районе суд дал год колонии протестующему с фантазией
27.01.2021 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Мостовского района 27 января вынес приговор местному жителю Виктору Царикевичу, который рисовал на деревьях БЧБ-флаги, устанавливал в поле ритуальные таблички «с надписями, демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления», а также вывешивал чучела в милицейской форме. Об этом
Суд признал его виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 (Хулиганство и злостное хулиганство), ст. 369 Уголовного кодекса (Оскорбление представителя власти).
По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Напомним, ранее
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Суд вынес приговор Виктору Царикевичу, который рисовал на деревьях БЧБ-флаги, устанавливал в поле ритуальные таблички «с надписями, демонстрирующими...
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