В Мостовском районе суд дал год колонии протестующему с фантазией

Источник материала: Tut.by

Суд Мостовского района 27 января вынес приговор местному жителю Виктору Царикевичу, который рисовал на деревьях БЧБ-флаги, устанавливал в поле ритуальные таблички «с надписями, демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления», а также вывешивал чучела в милицейской форме. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Виктор Царикевич. ПЦ «Весна»

Суд признал его виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 (Хулиганство и злостное хулиганство), ст. 369 Уголовного кодекса (Оскорбление представителя власти).

По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, ранее сообщалось , что 38-летний мужчина в сентябре-октябре прошлого года провел целую серию акций, которые, по мнению прокуратуры, «отличались по своему содержанию исключительным цинизмом»:

нанес бело-красно-белые линии на дороге вблизи деревень Савинка, Заполье и агрогородка Дубно Мостовского района;

«повесил чучела в милицейской форме и учинил надписи» под навесами остановок «Микелевщина», «Дубно» и «Черлена»;

в лесу между городом Мосты и агрогородком Мосты Правые нарисовал на 33 деревьях БЧБ-флаги, в поле расставил таблички в виде ритуальных надгробий «с надписями, демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления», а рядом с табличками поставил гроб с чучелом в форме сотрудника милиции.

также согласно материалам дела, в августе прошлого года он разместил в одном из телеграм-чатов «неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий» под фотографией председателя Мостовского райисполкома.